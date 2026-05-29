Administratör till Kriminalvårdens säkerhetsavdelning
Om Kriminalvården
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Tjänsten är placerad inom sektionen för analys och samordning som är en del av planeringsenheten på säkerhetsavdelningen. Sektionen ansvarar för att, inom ramen för myndighetens styr- och uppföljningsmodell, ta fram metoder och modeller för uppföljning, analys och planering av säkerhetsarbetet. Sektionen ansvarar för samordning inom avdelningen och fördelning av inkommande förfrågningar/remisser samt för avdelningens mail, posthantering och diarieföring. Sektionen ansvarar även för uttag och nationella analyser av rapporterade incidenter i incidentrapporteringssystemet. Inom sektionen ligger även förvaltningsansvaret för säkerhetsavdelningens IT-system.Publiceringsdatum2026-05-29Dina arbetsuppgifter
En administratör vid säkerhetsavdelningen bidrar i mycket hög utsträckning till att avdelningen fungerar effektivt. Rollen karaktäriseras av sin administrativa natur och utgör en samordnande och koordinerande funktion på avdelningen. Som administratör arbetar du med att assistera eller ge service till hela avdelningen, samtidigt som du även kan ha ansvar för egna arbetsuppgifter och uppdrag. I rollen kommer du tillsammans med andra bidra till att skapa förutsättningar för att kunna möta säkerhetsavdelningens framtida behov, utmaningar och förändringar i förhållande till Kriminalvårdens kapacitetsökning och andra framtida förändringar. Denna tjänst har särskilt ansvar för administration för underrättelseverksamheten men har likt de andra administratörerna ett övergripande ansvar för avdelningens administration.
Några huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden som ingår i rollen är att ge administrativt stöd till avdelning och chefer avseende exempelvis ärendehantering, mötesbokningar, protokollskrivande, diarieföring, post- och dokumenthantering samt viss faktura- och inköpshantering. Rollen innefattar även administrativ koordinering av inkomna handlingar och ärenden samt stöd vid planering, genomförande och uppföljning av uppdrag, utredningar och konferenser. Vidare ingår hantering av delar av avdelningens behörighetsadministration samt att självständigt identifiera, driva och slutföra administrativa frågor med god framförhållning.
Distansavtal om upp till 20 procent utifrån vad arbetet tillåter tillämpas. Arbetsuppgifterna innebär i huvudsak att man behöver utgå från kontoret.Kvalifikationer
Vi söker dig som är lojal och agerar i linje med verksamhetens mål och värderingar. Du arbetar strukturerat och kvalitetsmedvetet, med förmåga att planera, prioritera och slutföra dina uppgifter med noggrannhet. Med ett serviceinriktat och professionellt förhållningssätt samarbetar du väl med andra och bidrar till ett gott arbetsklimat.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
Fullständig gymnasieskolekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen inom relevant område t.ex. ekonomi, administration eller annan inriktning som Kriminalvården bedömer relevant
Flerårig erfarenhet av administrativt arbete vid myndighet
Mycket god administrativ förmåga
Hög digital mognad
Erfarenhet av att arbeta i Office-paketet
Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
Det är även meriterande med:
Administrativ fortbildning
Arbetserfarenhet från Kriminalvården
Erfarenhet av arbete med arkiv, sekretessbelagda dokument samt hantering av myndighetsmail eller liknande
Kunskap inom Kriminalvårdens administrativa system (Proceedo, KVR, Platina)
Kännedom om offentlighetsprincipen samt sekretessfrågor
Erfarenhet av underrättelseverksamhet
Intervjuer planeras att genomföras V.26 och V27.Övrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövning här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-06-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Slottsgatan 78 (visa karta
)
601 80 NORRKÖPING Arbetsplats
Säkerhetsavdelningen, Planeringsenheten Kontakt
Olof Carlstein (SEKO) Olof.Carlstein@Kriminalvarden.se 077-2280800
