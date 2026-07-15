Administratör till Funktionsstöd
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2026-07-15
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Vill du ha en central och varierad roll där du varje dag bidrar till att skapa struktur, kvalitet och god service inom Funktionsstöd? Nu söker vi en engagerad och lösningsorienterad administratör som vill vara med och utveckla verksamheten tillsammans med chefer och medarbetare.
Hos oss blir du en viktig del av ett kompetent och engagerat team bestående av områdeschef, enhetschefer, stödpedagog och administrativt stöd. Tillsammans arbetar vi för att skapa bästa möjliga stöd och förutsättningar för våra verksamheter inom LSS och socialpsykiatri.
Som administratör inom Funktionsstöd har du en bred och betydelsefull roll med fokus på administration, samordning och service. Du fungerar som ett viktigt stöd till chefer och verksamhet och bidrar till att vardagen fungerar smidigt och effektivt.
Arbetet är varierande och du behöver trivas i en dynamisk miljö där prioriteringar ibland förändras snabbt. Du kommer att arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor och ledning.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-15Arbetsuppgifter
I rollen ingår bland annat att:
Arbeta med schemaläggning och bemanningsplanering i TimeCare
Hantera leverantörsreskontra, fakturor samt interna och externa debiteringar
Upprätta anställningsavtal och administrera personalrelaterade uppgifter
Bevaka anställningstid, företrädesrätt och frånvaro
Hantera tidrapporter och personalförteckningar
Ge administrativt stöd och service till chefer och medarbetare
Samordna och strukturera administrativa processer inom området
Delta i utvecklings- och förbättringsarbete för att skapa smarta och effektiva arbetssätt
Vara en del av områdets ledningsgruppKvalifikationer
För att trivas i rollen är du serviceinriktad, strukturerad och uppskattar ett arbete med många kontaktytor. Du arbetar självständigt, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har samtidigt en prestigelös inställning där samarbete och ett gott bemötande är en självklarhet.
Du är initiativrik och har förmågan att se vad som behöver göras. Även när arbetstempot är högt arbetar du lugnt, strukturerat och lösningsorienterat, med god förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete. Du bidrar aktivt till ett positivt arbetsklimat och har lätt för att samarbeta med olika funktioner.
Vi söker dig som har:
Gymnasieutbildning.
Erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter i en liknande roll.
God datorvana och mycket goda kunskaper i Microsoft Office.
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
God administrativ förmåga samt vana att planera, organisera och prioritera ditt arbete.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete inom LSS eller funktionsstöd.
Erfarenhet av schemaläggning och bemanningsplanering.
Erfarenhet av systemen TimeCare, Personec P, Visma och LifeCare.
Erfarenhet av ekonomiadministration och fakturahantering.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, upphör: 2026-08-02 .
Att jobba i Hallstahammars kommun innebär att ha ett arbete som betyder mycket för många. Vi levererar välfärd till kommunens invånare oavsett vilken fas i livet man befinner sig i, vi sköter om parker, röjer snö, ser till att biblioteket har öppet och att skolan och äldreomsorgen fungerar väl.
När du börjar jobba hos oss blir du del av ett lag som tillsammans utför Sveriges viktigaste jobb.
Hallstahammars kommuns vision är att vara en kommun där allt är enkelt och nära och där nytänkande och kreativitet är självklart. Här hittar du det goda livet i storstadens närhet.
Hallstahammars kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökanden med kunskaper i finska i tal och skrift.
När du söker ett jobb hos oss förekommer det att vi behöver se ett registerutdrag från polisen utifrån gällande lagstiftning.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes vänligen men bestämt.
Du kan ta del av Hallstahammars kommuns riktlinjer för lönebildning, aktuella lönespann samt information om gällande kollektivavtal och anställningsvillkor på vår webbsida: Lönebildning - Hallstahammars kommun Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336501-2026-13". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hallstahammars Kommun
(org.nr 212000-2064)
Norra Prästgårdsgatan 1 (visa karta
)
734 80 HALLSTAHAMMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hallstahammars kommun, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Kontakt
Områdeschef Funktionsstöd
Annelie Todor annelie.todor@hallstahammar.se +4622024077 Jobbnummer
10003011