Administratör till FM Marksäk
2026-04-28
Ett av Arméstabens fokusområden är att bygga den nya Armén. En armé som har fokus på Arméns förmåga i fält och i detta bygga nya såväl som omstrukturera befintliga förband. Parallellt leder Arméstaben förband såväl nationellt som internationellt. Arméstaben utvecklar och produktionsleder i Armén ingående krigsförband samt underställda organisationsenheter som utgörs av förband och skolor.
Ovanstående kombinerat med att fortsätta etablera Arméstaben som en sammanhållen och sammanhållande kraft gör att arbetsuppgifterna är mycket omväxlande, utvecklande och dynamiska.
Information om tjänsten
Arméstaben är en egen organisationsenhet inom Försvarsmakten där FM Marksäk ingår som en avdelning i Rustningsenheten. FM Marksäk ansvarar för att leda och utveckla det militära marksäkerhetsarbetet inom Försvarsmakten samt för regelverk inom militär marksäkerhet (SäkR). Avdelningen stödjer centrala funktioner såsom insatschefen, försvarsgrenar, stridskrafter samt underrättelse- och säkerhetstjänsten. Ledningsgruppen är placerad i Enköping, men verksamheten finns även i Skövde och Halmstad.
I rollen kommer du att arbeta brett med administrativa och praktiska uppgifter samt ge stöd till avdelningen. Inledningsvis kommer stort fokus att ligga på utbildning, där delar av utbildningen kan genomföras på annan ort än placeringsorten. Publiceringsdatum2026-04-28Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du att stödja Försvarsmaktens marksäkerhetsverksamhet genom att arbeta nära chefer, handläggare och manusförfattare i både administrativa och praktiska frågor. Du bidrar till utveckling och vidmakthållande av publikationer samt hanterar administration i Försvarsmaktens stödsystem. Arbetet innebär även att ge stöd till sektionen och avdelningen i stort, samt att vid behov kunna bistå andra delar av organisationen. Tjänsten är varierad och kan även innebära att du tillfälligt löser andra uppgifter inom FM Marksäks verksamhetsområde.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Stödja chefer och manusförfattare i administrativa rutiner kopplade till publikationer
• Administrera arméns publikationer i Försvarsmaktens stödsystem
• Stödja avdelningen med praktiska och administrativa uppgifter
• Samverka med och vid behov stötta andra avdelningar Kvalifikationer
• Gymnasieutbildning
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
• God förmåga att arbeta i digitala system med information och göra informationssökningar
• God förmåga att arbeta i PC, framför allt i Microsoft Office applikationer
• B-körkort, manuell
Meriterande, i inbördes ordning:
• Erfarenhet av Försvarsmaktens administrativa system
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska
• Erfarenhet av arbete med bild- och illustrationsteknik
• Erfarenhet av arbete i Adobe InDesign
• Erfarenhet av publikationsarbete Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad och har ett starkt ordningssinne, samtidigt som du behåller lugnet och arbetar effektivt även i stressiga situationer. Du trivs med att ta eget ansvar och har en god förmåga att arbeta självständigt. Vidare har du lätt för att samarbeta med andra och bemöter både kollegor och externa kontakter med en hög servicekänsla och ett pedagogiskt förhållningssätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Fackliga företrädare (nås via FM växel 010-8251000)
OFR/O: Martin Persson
OFR/S: Claus Dehlin
SACO: Karin Gällmo
SEKO: Ulrica Lundh
Upplysningar om tjänsten
Förv Mogens Berger
Telefon: 070-675 24 78
Mail: mogens.berger@mil.se
Information om rekryteringsprocessen
AST HR-generalist, Felicia Engvall 070-834 15 56 Övrig information
Befattningsnivå: Civil
Lön: Individuell lönesättning enligt kollektivavtal
Anställningsform: Tillsvidare, inleds med sex månaders provanställning om du inte redan är anställd
inom Försvarsmakten
Arbetsort: Halmstad, resor med övernattning förekommer.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Tjänsteresor: Främst nationellt och sporadiskt internationellt
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-05-25.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
