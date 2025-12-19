Administratör till Finansdepartementet
2025-12-19
Värdepappersmarknadsenheten, Finansmarknadsavdelningen, Finansdepartementet
Är du en effektiv administratör som gillar samarbete och varierande arbetsuppgifter? Vi söker dig som trivs att jobba i en roll som administrativt stöd till chefer och handläggare. Som medarbetare på Finansmarknadsavdelningen får du ett variationsrikt arbete i händelsernas centrum.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Finansmarknadsavdelningen ansvarar för att ta fram underlag för regeringens politik rörande den finansiella sektorn. Värdepappersmarknadsenheten är en av fyra enheter på avdelningen och ansvarar för analys och lagstiftning på värdepappersmarknaden, vilket inkluderar frågor som värdepappersfonder och börser. En stor del av enhetens arbete består av lagstiftning och förhandlingar inom EU. På enheten arbetar 14 personer.
Vi söker nu en administratör till enheten. Du kommer att ha en central roll i många av de processer och verksamheter som Finansmarknadsavdelningen ansvarar för. I arbetet har du ett nära samarbete med de andra administratörerna på avdelningen och tillsammans ansvarar ni för det administrativa arbetet på alla fyra enheter på avdelningen.
Du säkerställer och bidrar till effektiva administrativa rutiner och stöttar enhetens och avdelningens medarbetare och chefer med varierande administrativa uppgifter. Du kommer även ansvara för avdelningsgemensamma funktioner. I det dagliga arbetet ingår många olika arbetsuppgifter, bland annat;
• ärendehantering, t.ex. regeringsärenden, riksdagsfrågor och interpellationer
• hantera mallar i lagstiftningsprodukter, t.ex. lagrådsremisser, propositioner, skrivelser
• samordningsansvar för avdelningens beredningar för politisk ledning
• mötesadministration
• fakturahantering och viss reseadministration
• bevaka funktionsbrevlådor
• beställning av varor och tjänster
• hantering av behörigheter i olika
Du kommer att arbeta såväl självständigt som nära chefer och övriga medarbetare. Arbetet innebär tidvis ett högt tempo med korta deadlines, och kräver noggrannhet samt god förmåga att arbeta under tidspress. I gengäld får du en variationsrik vardag med goda möjligheter att utveckla både dig själv och verksamheten.
Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.Publiceringsdatum2025-12-19Bakgrund
Som enhetsassistent har du relevant gymnasieutbildning. Har du erfarenheter från Regeringskansliet eller en roll med liknande arbetsuppgifter ser vi det som meriterande. Vi förutsätter att du har god IT-kompetens och vana av Office-paketet. Det är meriterande om du även har erfarenhet från Sharepoint och Regeringskansliets mallar och videokonferenssystem.
Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska. Vi ser det också som en merit att du besitter goda kunskaper i engelska, såväl skriftligt som muntligt.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
För att trivas hos oss behöver du vara noggrann, strukturerad och ha en god servicekänsla. Det är viktigt att du är förutseende och drivande samtidigt som du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du trivs både i en självständig roll där du tar eget ansvar och i samarbete med kollegor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Övrig information
Anställningen inleds med sex månaders provanställning. En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Tillträde enligt överenskommelse.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Brita Hammar på telefon 08-405 19 63. Du kan också kontakta rekryteringsspecialist Daniel Leiva. Fackliga kontaktpersoner är Miriam Ben Hadj Ali för Saco och Lotta Nordqvist för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 12:e januari.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör statens ekonomi. Det handlar om samordning av statens budget, prognoser och analyser, skattefrågor samt styrning och förvaltning av statens verksamhet. Dessutom ansvarar departementet för frågor som rör finansmarknad, kommuner och regioner, upphandling, bolag med statligt ägande, digitalisering och it samt konsumentlagstiftning. Ersättning
