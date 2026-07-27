Marketing & Events Manager
Cparta Cyber Defense AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2026-07-27
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Om jobbet
Vi söker en engagerad och kreativ Marketing & Events Manager som vill bidra till att stärka vårt varumärke och utveckla vår marknadsnärvaro.
Som Marketing & Events Manager kommer du att arbeta nära företagets ledning, konsulter och affärsutveckling för att planera och genomföra marknadsföringsaktiviteter som stärker företagets position inom data- och informationsteknik. Rollen kombinerar marknadsföring, kommunikation och projektledning med ett starkt fokus på att skapa och utveckla långsiktiga relationer med kunder och samarbetspartners.Publiceringsdatum2026-07-27Dina arbetsuppgifter
Planera, koordinera och genomföra marknadsföringskampanjer för företagets tjänster och programvarulösningar.
Skapa och publicera innehåll för företagets digitala kanaler, inklusive webbplats och sociala medier.
Ansvara för framtagning av marknadsföringsmaterial, presentationer och annat kommunikationsmaterial.
Planera och koordinera företagets deltagande i mässor, seminarier, kundevent och andra affärsfrämjande aktiviteter.
Bygga och utveckla relationer med kunder, samarbetspartners och andra intressenter.
Samordna kommunikation mellan interna team och externa samarbetspartners.
Följa upp och analysera marknadsföringsaktiviteter samt föreslå förbättringsåtgärder.
Bidra till utveckling av företagets varumärke och marknadsstrategi.KvalifikationerKvalifikationer
Relevant eftergymnasial utbildning.
Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
Mycket god organisatorisk och administrativ förmåga.
God vana att arbeta med digitala verktyg och Microsoft Office.
Meriterande
Erfarenhet av projektledning eller koordinering.
Erfarenhet av marknadsföring, kommunikation eller event.
Kunskap om digital marknadsföring och sociala medier.
Erfarenhet från B2B-verksamhet eller teknikbranschen.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Kreativ och initiativtagande.
Strukturerad och noggrann.
Relationsskapande och kommunikativ.
Självständig med god samarbetsförmåga.
Lösningsorienterad och affärsmässig.
Van att arbeta med flera projekt samtidigt och hålla uppsatta tidsplaner.Om företaget
Cparta grundades 2020 med övertygelsen att lösningen på digitaliseringens säkerhetsutmaningar är att tillsammans bygga ett Collective Commercial Cyber Defense (C3D).
Vår vision är att skydda den digitala integriteten hos Sveriges samhällsviktiga funktioner och immateriella tillgångar. Vårt uppdrag är att skapa ett Collective Commercial Cyber Defense (C3D) som gör det möjligt för våra kunder att fullt ut dra nytta av digitaliseringens möjligheter på ett säkert sätt.
C3D är ett kommersiellt initiativ inspirerat av den svenska totalförsvarsdoktrinen, anpassad för cyberdomänen. Cparta fokuserar på att skydda kritisk infrastruktur, samhällsviktig verksamhet, immateriella tillgångar och svensk industri, eftersom dessa är avgörande för Sveriges säkerhet och internationella konkurrenskraft.
Våra kunders och partners nätverk utgör en central del av C3D. Genom att dela värdefull information, erfarenheter och kunskap stärker vi tillsammans vår motståndskraft mot cyberhot och bidrar till en säkrare digital framtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26
Mejl
E-post: ska@cparta.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cparta Cyber Defense AB
(org.nr 559216-9311)
Bryggargatan 4 (visa karta
)
111 21 STOCKHOLM Jobbnummer
10013480