Ekonomiassistent till HSB Norr Umeå eller Luleå
HSB Riksförbund ekonomisk förening / Ekonomiassistentjobb / Luleå Visa alla ekonomiassistentjobb i Luleå
2026-07-27
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-27Beskrivning
HSB Norrs avdelning Fastighetsekonomi har hand om allt som innefattar den löpande ekonomin för våra kunders räkning, HSB Norrs bostadsrättsföreningar samt andra externa fastighetsägare. Du blir en viktig del i teamet på 28 medarbetare där du bidrar till att säkerställa en smidig och effektiv ekonomiadministration internt och för våra kunders räkning. Du kommer även lägga den viktiga grunden för redovisningskonsulternas arbete.
Tjänsten ger dig möjlighet att lära dig och utvecklas inom fastighetsekonomi, samtidigt som du arbetar nära erfarna kollegor. Daglig dialog med kunder, fastighetsägare och kollegor, både lokalt och på andra orter, är en naturlig del av arbetet. Dina arbetsuppgifter
I din roll som ekonomiassistent på HSB Norr kommer dina arbetsuppgifter bland annat vara:
Kund och leverantörsreskontra
Lånereskontra
Löpande avstämningar
Fakturering
Ärendehantering
På sikt ser vi även att du tar dig an rollen som HSB-ledamot, dvs. medverkar i en bostadsrättsförenings styrelse. Där stödjer du styrelsen i deras arbete och tillvaratar medlemmarnas intressen.Kvalifikationer
Vi ser att du som söker denna tjänst är utbildad gymnasieekonom. Det är meriterande om du tidigare har arbetat som ekonomiassistent med liknande arbetsuppgifter samt erfarenhet av redovisning. Du är också flytande i svenska i tal och skrift och har god datorvana.Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen ser vi att du är en person som tar ansvar och har ett starkt driv för att nå resultat. Med ett genuint intresse för siffror och en förmåga att strukturera och organisera ditt arbete, skapar du en effektiv och välordnad arbetsdag. Du trivs med att samarbeta och arbeta mot gemensamma mål tillsammans med dina kollegor, samtidigt som du gärna tar egna initiativ för att förbättra rutiner och processer inom ditt ansvarsområde.
Vi erbjuder dig
Vill du arbeta i ett företag där utveckling, sunda värderingar och eget ansvar är viktigt? På HSB Norr kan vi erbjuda ett stimulerande arbete i en utvecklingsdriven organisation med värderingarna i centrum och fokus på att ständigt utveckla det goda boendet. Med den rätta ambitionen och stark drivkraft är en anställning inom HSB en bra investering i din karriär. Möjligheterna finns hos HSB!Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse med inledande provanställning på 6 månader. Tjänsten kommer att vara placerad i Umeå eller Luleå. Vi kommer påbörja urvalet efter att ansökningstiden har gått ut.
Sista ansökningsdag är 16 augusti 2026.
Vill du veta mer?
Vänligen kontakta teamchef Lisa Markström på 010-303 20 78 eller Lisa.Markstrom@hsb.se
Om HBS Norr
HSB Norr är den nordligaste av de regionala HSB-föreningarna och verkar från Umeå i söder till Kiruna i norr. Vi ägs av våra ca 40 000 medlemmar och vårt uppdrag är att tillsammans skapa det goda, hållbara boendet. Vårt tjänsteutbud är brett och innefattar förvaltningstjänster och tjänster inom fastighetsutveckling, nyproducerade bostadsrätter, hyresrätter, bosparande och medlemskap för bostadsrättsföreningar och individuella medlemmar. Vi arbetar för ökad resurseffektivitet, minskad klimatpåverkan samt utveckling av hållbara tjänster och produkter. HSB är också en viktig samhällsaktör som bidrar till ett inkluderande samhälle som värdesätter jämställdhet och mångfald.
Delar du vår passion för att skapa framtidens hållbara boenden?
Vill du läsa mer om oss på HSB Norr, gå gärna in på vår hemsida https://jobb.hsb.se/pages/hsb-norr
och få mer information gällande förmåner och roller.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7965434-2118657". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HSB Riksförbund ekonomisk förening
, https://jobb.hsb.se
Smedjegatan 9 (visa karta
)
972 33 LULEÅ Arbetsplats
HSB Jobbnummer
10013484