Preppansvarig till Pinchos Piteå
Pincho Nation AB / Restaurangbiträdesjobb / Piteå Visa alla restaurangbiträdesjobb i Piteå
2026-07-27
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pincho Nation AB i Piteå
, Luleå
, Skellefteå
, Umeå
, Örnsköldsvik
eller i hela Sverige
Preppansvarig till köket – 50 % med goda utvecklingsmöjligheter
Är du organiserad, självgående och gillar att skapa ordning i ett kök? Har du yrkesstolthet, ett högt arbetstempo och ambitionen att utvecklas vidare? Då kan du vara den vi söker till köket på Pinchos [stad].
Vi söker nu en preppansvarig som får en viktig roll i kökets dagliga drift. Du kommer att ansvara för att maten är förberedd inför service, genomföra inventeringar, beställa varor och säkerställa att våra lager är välorganiserade.
Ditt arbete skapar förutsättningarna för att köket ska kunna leverera snabbt, effektivt och med en jämn, hög kvalitet till våra gäster.
Tjänsten är till en början på cirka 50 %, främst förlagd till dagtid två till tre dagar i veckan. För rätt person finns mycket goda möjligheter att kombinera prepparbetet med kvällspass i köket och snabbt utvecklas mot en större tjänst.
Hur snabbt tjänsten kan växa beror till stor del på ditt eget engagemang, din utveckling och hur snabbt du lär dig vår service.
Ditt ansvar
Som preppansvarig kommer du bland annat att:
planera och genomföra kökets prepp
säkerställa att rätt mängd mat är förberedd inför service
genomföra löpande inventeringar av kökets varor
säkerställa att inventeringarna är korrekta och rapporteras i tid
följa upp lagersaldon, förbrukning och eventuella avvikelser
beställa varor utifrån försäljning, lagersaldo och verksamhetens behov
organisera kyl, frys och torrvarulager
arbeta med datumkontroll, märkning och varurotation
säkerställa att recept, rutiner och kvalitetskrav följs
bidra till minskat svinn och bättre råvarukontroll
hålla dig uppdaterad om förändringar i menyn och planera preppen därefter
kommunicera med köksansvarig och övriga kollegor
lära dig kökets olika stationer och delta under service
Vem söker vi?
Vi tror att du:
är organiserad och tycker om ordning och struktur
arbetar snabbt utan att tumma på kvaliteten
är självgående och ser vad som behöver göras
är noggrann med siffror, inventering och lagersaldon
är noggrann med recept, hygien och rutiner
tar ansvar för både ditt eget arbete och kökets helhet
är lösningsorienterad och behåller lugnet när tempot ökar
har yrkesstolthet och vill utvecklas inom restaurangbranschen
förstår vikten av att minska svinn och använda råvaror på rätt sätt
är intresserad av mer än enbart dagarbete
vill lära dig service och på sikt ta ett större ansvar
Tidigare erfarenhet från restaurangkök, livsmedel, inventering, beställningar eller liknande arbete är meriterande. Det viktigaste är dock att du har rätt inställning, tar ansvar och verkligen vill lära dig.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du:
en tydlig och ansvarsfull roll i köket
ansvar för prepp, lager, beställningar och inventering
ett arbete där du kan påverka din egen utveckling
möjlighet att snabbt utöka din tjänst
utbildning i våra rutiner, recept och köksstationer
möjlighet att utvecklas inom både prepp och service
engagerade kollegor och ett högt men roligt arbetstempo
goda möjligheter att växa inom Pinchos
På Pinchos arbetar vi i ett öppet kök där kvalitet, tempo, struktur, samarbete och positiv energi är viktiga delar av varje arbetspass.
Vi söker dig som vill vara en viktig del av laget och som inte nöjer dig med att bara göra det mest nödvändiga. Du vill förstå helheten, utvecklas, ta större ansvar och vara med och skapa ett välorganiserat och effektivt kök.
Omfattning: 50 % med möjlighet till större tjänst Arbetstider: Främst dagtid två till tre dagar i veckan, kombinerat med vissa kvällar och helger Tillträde: Enligt överenskommelse Arbetsplats: Pinchos Piteå
Låter det som rätt nästa steg för dig? Skicka in din ansökan och berätta kort om vem du är, vad du har arbetat med tidigare och varför du vill utvecklas tillsammans med oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8133482-2118648". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Pincho Nation AB
(org.nr 556870-7623), https://career.pinchos.se
Storgatan 39 (visa karta
)
941 32 PITEÅ Arbetsplats
Pinchos Jobbnummer
10013479