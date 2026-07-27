Preppansvarig till Pinchos Piteå

Pincho Nation AB / Restaurangbiträdesjobb / Piteå
2026-07-27


Visa alla restaurangbiträdesjobb i Piteå, Luleå, Älvsbyn, Boden, Skellefteå eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Pincho Nation AB i Piteå, Luleå, Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik eller i hela Sverige

Preppansvarig till köket – 50 % med goda utvecklingsmöjligheter
Är du organiserad, självgående och gillar att skapa ordning i ett kök? Har du yrkesstolthet, ett högt arbetstempo och ambitionen att utvecklas vidare? Då kan du vara den vi söker till köket på Pinchos [stad].
Vi söker nu en preppansvarig som får en viktig roll i kökets dagliga drift. Du kommer att ansvara för att maten är förberedd inför service, genomföra inventeringar, beställa varor och säkerställa att våra lager är välorganiserade.
Ditt arbete skapar förutsättningarna för att köket ska kunna leverera snabbt, effektivt och med en jämn, hög kvalitet till våra gäster.
Tjänsten är till en början på cirka 50 %, främst förlagd till dagtid två till tre dagar i veckan. För rätt person finns mycket goda möjligheter att kombinera prepparbetet med kvällspass i köket och snabbt utvecklas mot en större tjänst.
Hur snabbt tjänsten kan växa beror till stor del på ditt eget engagemang, din utveckling och hur snabbt du lär dig vår service.
Ditt ansvar
Som preppansvarig kommer du bland annat att:

planera och genomföra kökets prepp

säkerställa att rätt mängd mat är förberedd inför service

genomföra löpande inventeringar av kökets varor

säkerställa att inventeringarna är korrekta och rapporteras i tid

följa upp lagersaldon, förbrukning och eventuella avvikelser

beställa varor utifrån försäljning, lagersaldo och verksamhetens behov

organisera kyl, frys och torrvarulager

arbeta med datumkontroll, märkning och varurotation

säkerställa att recept, rutiner och kvalitetskrav följs

bidra till minskat svinn och bättre råvarukontroll

hålla dig uppdaterad om förändringar i menyn och planera preppen därefter

kommunicera med köksansvarig och övriga kollegor

lära dig kökets olika stationer och delta under service

Vem söker vi?
Vi tror att du:

är organiserad och tycker om ordning och struktur

arbetar snabbt utan att tumma på kvaliteten

är självgående och ser vad som behöver göras

är noggrann med siffror, inventering och lagersaldon

är noggrann med recept, hygien och rutiner

tar ansvar för både ditt eget arbete och kökets helhet

är lösningsorienterad och behåller lugnet när tempot ökar

har yrkesstolthet och vill utvecklas inom restaurangbranschen

förstår vikten av att minska svinn och använda råvaror på rätt sätt

är intresserad av mer än enbart dagarbete

vill lära dig service och på sikt ta ett större ansvar

Tidigare erfarenhet från restaurangkök, livsmedel, inventering, beställningar eller liknande arbete är meriterande. Det viktigaste är dock att du har rätt inställning, tar ansvar och verkligen vill lära dig.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du:

en tydlig och ansvarsfull roll i köket

ansvar för prepp, lager, beställningar och inventering

ett arbete där du kan påverka din egen utveckling

möjlighet att snabbt utöka din tjänst

utbildning i våra rutiner, recept och köksstationer

möjlighet att utvecklas inom både prepp och service

engagerade kollegor och ett högt men roligt arbetstempo

goda möjligheter att växa inom Pinchos

På Pinchos arbetar vi i ett öppet kök där kvalitet, tempo, struktur, samarbete och positiv energi är viktiga delar av varje arbetspass.
Vi söker dig som vill vara en viktig del av laget och som inte nöjer dig med att bara göra det mest nödvändiga. Du vill förstå helheten, utvecklas, ta större ansvar och vara med och skapa ett välorganiserat och effektivt kök.
Omfattning: 50 % med möjlighet till större tjänst Arbetstider: Främst dagtid två till tre dagar i veckan, kombinerat med vissa kvällar och helger Tillträde: Enligt överenskommelse Arbetsplats: Pinchos Piteå
Låter det som rätt nästa steg för dig? Skicka in din ansökan och berätta kort om vem du är, vad du har arbetat med tidigare och varför du vill utvecklas tillsammans med oss.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-23
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8133482-2118648".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Pincho Nation AB (org.nr 556870-7623), https://career.pinchos.se
Storgatan 39 (visa karta)
941 32  PITEÅ

Arbetsplats
Pinchos

Jobbnummer
10013479

Prenumerera på jobb från Pincho Nation AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Pincho Nation AB: