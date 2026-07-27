Kockar sökes till Restaurang Näsudden!
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2026-07-27
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Kockar sökes till Restaurang Näsudden i Värnamo
Arbetsplatsen
Restaurang Näsudden är en uppskattad restaurang i Värnamo där vi erbjuder våra gäster vällagade mat, god service och en trivsam atmosfär. Nu söker vi engagerade och passionerade kockar som vill bli en del av vårt team och bidra till att ge våra gäster en förstklassig matupplevelse.Publiceringsdatum2026-07-27Dina arbetsuppgifter
Som kock hos oss kommer du att:
Tillaga och förbereda lunch- och á la carte-rätter.
Ansvara för förberedelser inför dagens service.
Säkerställa hög kvalitet på mat och presentation.
Arbeta enligt gällande rutiner för hygien och livsmedelssäkerhet.
Medverka i meny utveckling och bidra med egna idéer.
Samarbeta med köks- och serveringspersonal för att skapa en positiv upplevelse för våra gäster.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbete som kock.
Har ett genuint intresse för matlagning och kvalitetsråvaror.
Är ansvarstagande, noggrann och serviceinriktad.
Tillaga rätter från grunden med fokus på kvalitet och matupplevelse.
Trivs med att arbeta i ett högt tempo.
Är flexibel och har god samarbetsförmåga.
Vi erbjuder:
En tillsvidareanställning på heltid eller enligt överenskommelse.
Ett varierade arbete i en trivsam arbetsmiljö.
Ett engagerat team med god sammanhållning.
Möjlighet att utvecklas inom yrket.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare (provanställning kan tillämpas)
Omfattning: Heltid eller enligt överenskommelse.
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dag-, kväll- och helgarbete enligt schema.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till info@restaurangnasudden.se
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss på 076-179 50 02.
Vi arbetar med löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Skicka därför gärna din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att få dig som en del av teamet på Restaurang Näsudden! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
E-post: info@restaurangnasudden.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nextlevel Event AB
(org.nr 559329-0975)
Näsudden 2 (visa karta
)
331 93 VÄRNAMO Arbetsplats
Restaurang Näsudden Jobbnummer
10013481