Administratör till Enheten för administrativt stöd
2026-01-28
En roll där din noggrannhet och service bidrar till att skapa verklig skillnad för våra invånare!
På Socialkontoret i Sollentuna arbetar vi varje dag för att stärka människors egen förmåga och skapa hållbara livssituationer.
Vårt uppdrag vilar på kvalitet, rättssäkerhet och ett varmt bemötande - och administrationen är en avgörande del av att vi lyckas. Nu söker vi en administratör som vill bli en del av en enhet där kompetens, samarbete och engagemang är centralt.
Tjänsten är organisatoriskt placerad på enheten för administrativt stöd inom avdelningen för ekonomi och administration, där 10 medarbetare och enhetschefen tillsammans ansvarar för att ge ett stabilt och professionellt stöd till hela socialkontoret.
Om rollen
Som administratör är du en viktig länk i det dagliga arbetet och bidrar till att våra verksamheter kan fokusera på sitt kärnuppdrag: att ge rätt stöd i rätt tid till Sollentunas invånare. Du arbetar med fakturahantering, löneadministration, registrering i Procapita/Lifecare och ger service och administrativt stöd till chefer och handläggare. Rollen innebär både självständigt ansvar och nära samarbete med kollegor, där ditt arbete skapar förutsättningar för kvalitet, effektivitet och trygghet i hela organisationen.
Vi söker dig som har gymnasieutbildning, gärna med ekonomisk inriktning, samt flerårig aktuell erfarenhet av administrativt arbete. Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift. Erfarenhet av administrativt arbete inom socialtjänst eller annan offentlig verksamhet är meriterande.
Dina egenskaper
Vi söker dig som har ett noggrant, strukturerat och ansvarstagande arbetssätt. Du är van att arbeta självständigt men trivs också i ett team där samarbete och service är centralt. Du är kvalitetsmedveten och bidrar aktivt med idéer och kunskap för att utveckla arbetssätt och skapa ett rättssäkert och professionellt stöd till verksamheten. Personlig lämplighet kommer att väga tungt.
Vi erbjuder
Som administratör i Sollentuna kommun får du ett meningsfullt arbete där du bidrar till att skapa skillnad för våra invånare - varje dag. Vi arbetar i en modern och ambitiös organisation som värdesätter utveckling, hållbarhet och gott samarbete. Hos oss får du:
- Ett arbetsklimat som främjar balans och hållbart arbetsliv
- Flextid, friskvårdsbidrag, kompetensutveckling och semesterväxling
- Centralt läge vid Sollentuna centrum och goda kommunikationer
Övrigt som är bra att känna till
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas.
Tillträde enligt överenskommelse. Individuell lönesättning tillämpas.
Bakgrundskontroll görs på slutkandidat.
Vi har höga ambitioner för att skapa trygghet, välfärd och hållbar utveckling. Hos oss arbetar engagerade kollegor som vill göra skillnad för andra och som står bakom värdegrunden att vara nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Här får du bidra till ett uppdrag som är viktigt - på riktigt.
Välkommen med din ansökan!
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollentuna kommun
(org.nr 212000-0134) Kontakt
Malin Rangstedt 0857921000 Jobbnummer
9708714