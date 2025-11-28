Administratör till avdelningen Försvarsteknik
2025-11-28
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
Vill du arbeta i en kreativ, forskningsintensiv och expanderande verksamhet? Är du dessutom en person som trivs med att ha ett självständigt och omväxlande arbete där kvalitet och service står i fokus? Då kan FOI vara din nya arbetsplats! Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!

Om tjänsten
Som administratör hos oss ger du ett brett och kvalificerat stöd till chefer, projektledare och forskare. Du kommer att arbeta med planering, uppföljning, samordning och sammanställningar. I arbetet ingår även att skriva beställningsunderlag, förbereda inför nyanställningar och introduktion samt koordinering vid återkommande kurser, konferenser och externa besök. Arbete i våra olika stödsystem är en naturlig del av dina arbetsuppgifter. Informationsspridning, t.ex. via intranätet, ingår i uppdraget. Du förväntas även bidra i arbetet med utveckling och förbättringar av administrativa rutiner och processer samt att kunna ge stöd till andra kollegor. Jourverksamhet för avdelningssekreterare ingår i tjänsten.
Om enheten
Du ingår i kansliet på avdelningen Försvarsteknik. Kansliets personal är en del av avdelningens dagliga verksamhet genom att stödja chefer och ha täta dialoger med projektledare och övriga medarbetare. Kansliet består idag av en avdelningssekreterare och flera enhetsadministratörer, stabshandläggare och avdelningsekonomer. Avdelningen består av ca 260 medarbetare som arbetar med grundläggande och tillämpad forskning till stöd för svenska totalförsvaret.
Placeringsort är Kista i Stockholm.
Arbetet sker i huvudsak på plats med anledning av verksamhetens art. Läs gärna mer om vad vi gör på avdelningen här: Försvarsteknik - Totalförsvarets forskningsinstitut - FOI
Har du den kompetensprofil vi behöver?Kvalifikationer
Vi ser att du har
relevant eftergymnasial utbildning eller annan kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig
dokumenterad och flerårig erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete, inklusive att ge professionellt stöd till chefer och medarbetare
mycket god datorvana och stor erfarenhet av Office-paketet
god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift.
Eftersom din funktion innebär att vara en central kontaktpunkt för både medarbetare och chefer söker vi dig som är serviceinriktad, lösningsorienterad, flexibel och har en god samarbetsförmåga. Du är självgående och arbetar på ett strukturerat sätt för att leverera resultat enligt uppsatta tidsramar och med god kvalitet.
Meriterande
Det är meriterande om du har
erfarenhet av administrativt arbete inom myndighet och eller annan offentlig verksamhet
erfarenhet av administrativt stöd i samband med seminarier, konferenser samt projektverksamhet
arbetat med administrativa stödsystem
arbetat i säkerhetsskyddsklassad miljö
erfarenhet av arbete i en projektorganisation med stöd åt projektledare.
I urvalsprocessen kommer stor vikt att läggas vid dina personliga egenskaper.
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 4 januari 2026.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Anna Dimitrijevic. Fackliga företrädare är Staffan Lindgren (Saco-S) och Magnus Lindström (OFR/S - ST). Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
