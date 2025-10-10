Administratör till Anstalten Sörbyn
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområde Umeå omfattar den slutna anstalten Umeå, den öppna anstalten Sörbyn samt häktet Umeå. Vi står under omfattande kapacitetsökning och det är mycket som händer i verksamhetsområdet både i form av ombyggnation och nybyggnation. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även vårdprofessioner, administrativ personal, pedagoger, produktionsledare m fl. På anstalten Sörbyn är de intagna sysselsatta i arbetsmarknadsutbildning, lärcentrum, olika behandlingsprogram eller i arbete inom kök, snickeri, växtodling, förpackning/montage m.m. Anstalten Sörbyn är en jordbruksanstalt med spannmålsodling och djurhållning. På anstalten Umeå är de intagna sysselsatta i trä/industri, kök, lärcentrum och behandlingsprogram. Till anstalten och häktet Umeå är det ca 10 min promenad från närmaste busshållplats och anstalten Sörbyn nås enklast med bil. Personalparkering finns på alla enheter.
Läs mer om anstalten Sörbyns verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/sorbyn/#verksamhet
Vi söker nu 2 administratörer till anstalten Sörbyn. Varmt välkommen med din ansökan.Publiceringsdatum2025-10-10Arbetsuppgifter
För att lyckas i rollen som administratör är det viktigt att ha ett organiserat arbetssätt, hög ansvarskänsla och förmåga att arbeta efter mål och korta tidsramar. Du planerar och genomför ditt arbete effektivt, även under hög arbetsbelastning eller tillfälliga arbetsuppgifter. Vid lugnare perioder ser du vad som behöver göras och tar initiativ till andra uppgifter. Du arbetar alltid effektivt samtidigt som du är kvalitetsmedveten.
Vi söker nu en administratör med inriktning mot ekonomi samt klientadministration.
Exempel på arbetsuppgifter som ingår i rollen är att hantera arbetsuppgifter i form av klient- och verksamhetsadministration samt vara ansvarig för registrering och hantering av klientärenden, hantering av klientakter och diarium, strafftidsberäkning, m.m.
I arbetet ingår det även arbetsuppgifter inom ekonomi, såsom månadsavstämningar och årsbokslut. Du handlägger klienternas lön, bidrag och egna medel. Intern redovisning, uppföljning och fakturahantering ingår även i din roll, utöver att hantera beställningar för anstaltens kiosk. Visst klientnära arbete är förekommande.
I tjänsten är det viktigt att upprätthålla en god rättssäkerhet. Det gör du bl.a. genom att samverka med kontakter såväl inom myndigheten som med externa samverkanspartners inom rättskedjan.
Vi erbjuder dig en intressant arbetsplats, trevliga kollegor samt möjligheten att vara en del av ett viktigt samhällsuppdrag.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Fullständig gymnasiekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen
• Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
• God datorvana
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av administrativt arbete från kommunal eller statlig verksamhet
• Erfarenhet från ekonomi och fakturahantering
• Erfarenhet av administrativt arbete från kriminalvård
• Erfarenhet av strafftidsberäkning
• Erfarenhet av bokföring
• Erfarenhet av arkivhantering och diarieföring
• Utbildning inom administration och ekonomi
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Individuell lönesättning tillämpas. Så ansöker du
