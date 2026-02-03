Administratör till Anstalt och Häkte i Borås
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområde Borås består av Häktet Borås samt Anstalten Borås. Häktet är en del av polishuset som ligger i centrala Borås och anstalten ligger i stadsdelen Västeråsen i Borås. Arbete med byggande av ett nytt häkte i närheten av Borås Centralstation pågår och detta nya häkte, Häktet Brodal, planeras attinvigas och tas i drift under mars månad.Publiceringsdatum2026-02-03Arbetsuppgifter
Administrationen är en servicefunktion där du kommer att i en arbetsgrupp som arbetar med klientärenden genom registrering och expediering av klienthandlingar såsom, beslut, domar med mera. Administrationen ansvarar för arkiv, diarium, posthantering, beställningar, samt hantering av myndighetens inkommande mail. I arbetsuppgifterna ingår även i övrigt vanligt förekommande administrativa uppgifter. Denna roll kommer utöver ovan nämnt även till stor del innefatta domshantering och ekonomisk administration. I rollen som administratör innebär det externa kontakter, där du representerar Kriminalvården gentemot samarbetspartners och allmänhet. Arbetsuppgifterna förutsätter att du har kännedom om offentlighetsprincipen samtidigt som du kan säkerställa att sekretesskyddet upprätthålls. Du omfattas av det säkerhetsarbete som gäller för arbetsplatsen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är självgående och serviceinriktad. Handläggningen i arbetet är en del av rättsprocessen därför krävs det att du är noggrann och strukturerad. Du har ett gott omdöme, är kvalitetsmedveten och kan göra rätt prioriteringar samt är van vid att tidvis arbeta i ett högt tempo. Arbetet som administratör är en servicefunktion och kräver att du har förmåga att arbeta både självständigt och i nära samarbete med övriga anställda på häktet och anstalten samt även andra aktörer såväl inom som utanför myndigheten.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Arbetslivserfarenhet, även i form av säsongsanställning, vikariatsanställning eller eget företagande (praktik och volontärsarbete är dock inte att jämställa med anställning).
* Fullständig gymnasieutbildning med slutbetyg/examensbevis, företrädelsevis (men ej nödvändigtvis) med samhällsvetenskaplig inriktning.
* God kunskap om offentlig förvaltning inklusive Förvaltningslagen.
* God kunskap om offentlighet och sekretess inklusive på området gällande lagstiftning.
* God förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
* God datorvana inklusive god vana i Officepaketet.
Det är meriterande om du har:
* Arbetslivserfarenhet från administrativt arbete inom offentlig förvaltning, extra meriterande är om erfarenheten är från rättsväsendet.
* Eftergymnasial utbildning inom offentlig förvaltning, offentlighet och sekretess, juridik eller annan eftergymnasial utbildning som Kriminalvården bedömer relevant för tjänsten.
* Kunskap om- och erfarenhet av domsprocessen.
* Kunskap om- och erfarenhet av diarieföring.
* Kunskap om- och erfarenhet av systemen Platina och Proceedo.
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
