Administratör/Studie - och yrkesvägledare

Vad roligt att du är intresserad av jobb i Kils kommun. Vi är ungefär 1 000 anställda som arbetar för att ungefär 12 000 invånare ska få en bra service. För oss är det viktigt att du ser varje människa som en individ och att du tillsammans med dina kollegor strävar efter att skapa en välkomnande miljö där alla har möjligheten att trivas och utvecklas. Du nöjer dig inte med att bara vara bra. Du vill bli ännu bättre och ser till att omvärldsbevaka och göra de förändringar som krävs för att vi ska möta framtiden på ett bra sätt. Det är precis det som vår vision, Kil - på rätt spår, handlar om. Vi strävar efter att befinna oss på rätt spår men måste alltid vara beredda att pröva nya vägar för att nå dit. Välkommen med din ansökan!
I sektor Arbete och individ organiseras individ- och familjeomsorg, arbetsmarknad, funktionsstöd, integration och vuxenutbildning.Publiceringsdatum2025-10-10Beskrivning
Hos oss blir du en viktig del av vuxenutbildningens arbete med att stödja vuxna på deras väg mot studier och arbete.
Rollen är både bred och varierad - du arbetar såväl administrativt som med direkt vägledning och kontakt med våra studerande.
Du samarbetar nära med rektor/studie- och yrkesvägledare samt administratör, men driver också självständigt dina egna arbetsuppgifter framåt. Tjänsten passar dig som trivs i en kombination av vägledande och administrativa uppgifter, och som har lätt för att växla mellan struktur och möten med människor.
Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad!Dina arbetsuppgifter
I uppdraget ingår att möta och vägleda våra elever genom individuella samtal, där du tillsammans med dem planerar och följer upp deras studier. Du arbetar aktivt i våra digitala system och ser till att administrationen kring ansökningar, antagning och registrering flyter på smidigt. En viktig del av arbetet handlar också om att planera och genomföra informationsträffar samt att samverka med utbildningsanordnare och andra samarbetspartners.
Genom ditt engagemang bidrar du till att skapa goda förutsättningar för vuxna att utvecklas, ta nästa steg i sin utbildning och närma sig arbetslivet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning, gärna från högskola eller universitet, samt erfarenhet av arbete inom vuxenutbildning, vägledning, coachning eller arbetsmarknadsinsatser. Du har god kunskap om utbildningssystemet och arbetsmarknaden samt är van vid administrativt arbete, eller har lätt för att sätta dig in i nya system och rutiner.
Du är strukturerad, utåtriktad och pedagogisk, med förmåga att skapa förtroendefulla relationer och hitta lösningar i mötet med människor i olika livssituationer. Som person är du flexibel, självständig och lösningsfokuserad, men trivs också med att arbeta i nära samverkan med kollegor och externa aktörer.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och din vilja att bidra till utvecklingen av vuxenutbildningen i Kil.Anställningsvillkor
Vikariat 6 månader
Tillträde: Så snart som möjligt
Urval och intervjuer sker löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Månadslön, individuell lönesättning
