Administratör sökes till Puls Bemanning Rekrytering
PersonalUthyrning, Logistik & Service Anderstorp AB / Backofficejobb / Ljungby Visa alla backofficejobb i Ljungby
2026-01-12
Administratör sökes
Vi söker nu en strukturerad och serviceinriktad administratör som vill bli en viktig del av vår kunds team. I rollen kommer du att arbeta brett med administrativa uppgifter och bidra till att deras verksamhet fungerar smidigt och effektivt.Publiceringsdatum2026-01-12Dina arbetsuppgifter
Som administratör kommer du bland annat att:
Hantera löpande administrativa uppgifter
Ansvara för dokumentation, registrering och arkivering
Stötta chefer och medarbetare i administrativa frågor
Hantera e-post, telefonsamtal och bokningar
Arbeta i olika administrativa system och verktygKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av administrativt arbete
Är noggrann, strukturerad och ansvarstagande
Har god datorvana och kunskaper i Office-paketet
Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Är serviceinriktad och har lätt för att samarbeta
Meriterande är:
Erfarenhet av ekonomiadministration eller HR-administration
Kunskaper i ytterligare administrativa system
PULS skapar mångfald, möten & möjligheter för just DIG!
Puls är ett företag som värdesätter både personal och kunder, och vi strävar efter att matcha rätt arbetsplats för både arbetssökande och företag. Vi erbjuder konsulter flexibilitet och trygghet i deras arbete och hjälper dig att komma ut på arbetsmarknaden. Vår drivkraft, tillgänglighet, snabbhet och kompetens ger både kunder och personal en känsla av att vara "rätt från start". Vi betjänar kunder i hela GGVV-regionen från våra kontor i Anderstorp, Värnamo och Ljungby. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Personaluthyrning, Logistik & Service Anderstorp
(org.nr 556803-3343) Arbetsplats
PersonalUthyrning, Logistik & Service Anderstorp AB Kontakt
Malin Källerholm malin@pulsbemanning.se Jobbnummer
9679356