Administratör/samordnare
Vill du ha en central och omväxlande roll där du får vara navet i verksamhetens administration, mötesstruktur och interna processer? Då kan denna roll som Administrativ samordnare och koordinator hos MERAB i Eslöv vara tjänsten för dig!
Rollen är en ny roll hos MERAB och du får stor möjlighet att forma den utifrån behov och eget ansvar. Du kommer att bli del av en arbetsplats med engagerade kollegor och god gemenskap, där alla hjälps åt.
Tjänsten kommer att innebära att du får:
en viktig och central roll i verksamheten
varierande arbetsuppgifter och stort eget ansvar
möjlighet att påverka och utveckla administrativa rutiner
Är du en person som trivs i en roll med många kontaktytor och varierande arbetsuppgifter, har ett självledarskap och drivs av att skapa ordning och reda, ge god service och ha koll på läget, då bör du söka så snart som möjligt! Rollen är på heltid, och du blir anställd av MERAB.
Har du frågor om rekryteringen är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Nadia Milotti. Vi ser fram emot din ansökan, senast den 1 mars. Du söker med CV via randstad.se.
Ansvarsområden
Som Administrativ samordnare får du en bred och viktig roll där du ansvarar för att säkerställa ordning, struktur och kvalitet i företagets administrativa arbete. Du blir ett stöd till ledning, styrelse och organisation i stort, och du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor.
Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat
mötes- & ärendehantering
upprätta kallelser och årsplanering
förbereda och handlägga ärenden till ledningsgrupp och styrelse
vara sekreterare på möten samt ansvara för protokollskrivning
samordna styrelsemöten, ägardialoger, stämmor
Administrativt ansvar
dokumenthantering, diarieföring och arkivering (inkl. registratorsansvar)
säkerställa GDPR-rutiner och personuppgiftshantering
samordna och kvalitetssäkra administrativa rutiner och processer
uppföljning av upphandlingsplan och tidsstyrning av upphandlingar
hantera utbildningsplanering och bokningar av företagsgemensamma utbildningar
arbeta med beredskapsplaner, krisdokumentation, kontaktlistor och ICE-information
Event- & verksamhetsstöd
planera och samordna interna och externa event, t.ex, öppet hus, studieresor och AW.
ansvara för resebokningar och reseplanering
fungera som värd/värdinna och ge service på vårt fina kontor i Eslöv
Facilityansvar
lager- och inköpsansvar för kontor, kök, städmaterial och förråd
ansvara för klädbeställningar via webbutik
övrig samordning kring facilityserviceKvalifikationer
Vi söker dig som
har erfarenhet av administration på kvalificerad nivå
trivs i en roll med många kontaktytor och varierande arbetsuppgifter
arbetar strukturerat, noggrant och proaktivt
har god datorvana och vana vid dokumenthanteringssystem
är serviceinriktad, ansvarstagande och kommunikativ
har relevant utbildning (meriterande)
erfarenhet från diarieföring (meriterande)
erfarenhet från kommunal verksamhet (meriterande)Om företaget
Mellanskånes RenhållningsAB
Mellanskånes Renhållningsaktiebolag, MERAB, är ett kommunalt avfallsbolag, som ägs av kommunerna Eslöv, Hörby och Höör. Bolaget ansvarar för avfallshanteringen i ägarkommunerna och verksamheten omfattar insamling och behandling av hushållsavfall och verksamhetsavfall. MERAB ansvarar även för driften av Rönneholms avfallsanläggning och 6 återvinningscentraler. Bolaget har ett fyrtiotal medarbetare och omsätter ca 130 miljoner kronor per år. https://www.merab.se/om-oss/om-merab/ Ersättning
Monthly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Mellanskånes RenhållningsAB Kontakt
Nadia Milotti nadia.milotti@randstad.se +46768554059 Jobbnummer
