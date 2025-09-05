Administratör på 50% till Axis Communications
Har du administrativ erfarenhet, har en god systemvana och är van att arbeta i olika system? Är du också service-minded, hjälpsam och noggrann? Då kan du vara den vi söker! Sök rollen redan idag, tjänsten ska tillsättas omgående och intervjuer hålls inom kort!
OM TJÄNSTEN
Webbkommunikationsteamet behöver stärka upp sitt team med en Administratör på 50% under initialt en tillfällig period som sträcker sig från och med omgående fram till årsskiftet. Därefter kan det finnas möjlighet till förlängning, och även utökad omfattning, men initialt är det 50% fram till årsskiftet.
Du erbjuds
• En internationell och dynamisk arbetsmiljö
• Chans att lära dig nya system och utveckla din digitala vana
• En trivsam arbetsplats där vi har kul tillsammans
Dina arbetsuppgifter
• Ta emot översättningsbeställningar via ticket-system
• Säkerställa att beställningen är komplett
• Skicka uppdraget till översättningsbyrå via olika portaler
VI SÖKER DIG SOM
• Erfarenhet av att arbeta i administrativa roller
• God datorvana och förmåga att snabbt sätta dig in i nya system
• Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Social
• Ordningsam
Läs mer om Axis här!
