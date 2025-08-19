Administratör med inriktning ekonomi
2025-08-19
Intraservice levererar tjänster och digital infrastruktur som hjälper medarbetare och chefer i Göteborgs Stad att arbeta smart och effektivt. På så vis gör vi det enklare att arbeta i staden och skapar förutsättningar för en god service till göteborgarna. Vi har en central roll i stadens digitalisering och automatisering och våra kunder är Göteborgs alla förvaltningar och bolag.
Vi är drygt 700 medarbetare som arbetar i centrala Göteborg. Hoppas du vill bli en av oss!
Mer information: http://www.goteborg.se/intraservice
Vi är Göteborg! Nu behöver vi dig som är administratör med inriktning ekonomi till vårt team! Inom avdelningen Digital infrastruktur arbetar vi med drift, förvaltning och utveckling av Göteborg stads centrala IT-miljö. Vi har en viktig roll när det gäller att bidra till digitaliseringen i stadens verksamheter.
Du kommer att vara anställd inom verksamhetsområde Digital arbetsplats på avdelningen Digital infrastruktur. Tjänsten innebär att vara ett administrativt stöd och kvalitetsansvarig i arbetet med att ta fram underlag inför fakturering inom Digital arbetsplats och för övriga verksamhetsområden på avdelningen. I arbetet ingår också att förse chefer och förvaltningsledare med fakturaunderlag från vårt projektverktyg Antura. Du samverkar med andra ekonomiresurser på avdelningen och med förvaltningens ekonomifunktion. Vidare arbetar du med leverantörsavtal och fakturor samt hjälper till att tolka bokföringsrader. Du är ekonomistöd till chefer, förvaltningsledare och Service Delivery Manager samt administrerar och förvaltar ett av våra system, Idebit som är ett kundgränssnitt för den volym som ligger till grund för tjänstens fakturering. Du arbetar med att förbättra befintliga rutiner och är stöd i att effektivisera befintliga fakturerings- och volymrapportsprocesser. Kvalifikationer
Du har gymnasieutbildning med inriktning ekonomi. Ett krav är att du har arbetat flera år med liknande arbetsuppgifter och har erfarenhet av att arbeta med tjänsteekonomi. Du har lätt att samarbeta, är strukturerad i ditt arbete och du tycker om administrativt arbete. För att lyckas i rollen krävs det att du klarar av att verka i en föränderlig omgivning och är lyhörd för behov av förändring och anpassning av befintliga processer och rutiner. Du behöver också ha kompetens inom Office 365 med fördjupad kompetens inom Excel, där du obehindrat använder dig av formler, makron, etc.
Meriterande är om du har kompetens inom ServiceNow, Power BI, något projektverktyg (exempel Antura) samt erfarenhet från att jobba inom IT.
ÖVRIGT
Som medarbetare på Intraservice delar du självklart Göteborgs Stads förhållningssätt: vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt. På Intraservice arbetar du i en kunskapsorganisation som ständigt utvecklas. Hos oss finns en hög grad av komplexitet och bredd samt många spännande uppdrag och roller. Mycket av det vi gör handlar om stora volymer, där du är med och bidrar till samhällsnytta för stadens verksamheter och i förlängningen för medborgarna. Vi arbetar både verksamhetsbaserat och tillitsbaserat, erbjuder flexibel arbetstid och eftersträvar balans mellan arbete och privatliv. Hos oss får du flera friskvårdsförmåner såväl som andra förmåner. Vår strävan är att både idag och i framtiden vara en attraktiv arbetsgivare!
Vissa tjänster på Intraservice kan komma att innefattas av krigsplacering med allmän tjänsteplikt vid höjd beredskap eller krig.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
