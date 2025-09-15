Administratör med fokus på fakturahantering
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Saabs affärsområde Dynamics söker en självständig och ansvarstagande administratör till vår inköpsenhet i Karlskoga. Här blir du en del av ett engagerat team men har friheten att själv driva dina uppgifter, med stort fokus på fakturahantering och administrativa processer.
Din roll
Som administratör inom inköp med fokus på fakturahantering arbetar du lösningsorienterat för att säkerställa ett effektivt och korrekt fakturaflöde. Rollen innebär nära samarbete med controller, ekonomiavdelning, leverantörer och andra interna funktioner, men kräver också att du själv tar stort ansvar för att driva arbetet framåt.
I rollen ingår bland annat:
* Hantering och uppföljning av fakturaavvikelser
* Behandling av frakt- och emballagefakturor
* Kontering och attestering
* Administrativa uppgifter i vårt affärssystem
I rollen ingår bland annat:
Vi söker dig som är strukturerad, självgående och resultatinriktad, med förmågan att ta ägarskap över dina arbetsuppgifter och driva dem i mål. Du har lätt för att samarbeta och bygga goda relationer, men är samtidigt trygg i att fatta beslut och prioritera när tempot är högt och flera uppgifter pågår parallellt.
För att lyckas i rollen behöver du ha tidigare erfarenhet som ekonomiassistent, med vana av att arbeta med fakturahantering och relaterade administrativa processer. Du är trygg i att arbeta i digitala miljöer och affärssystem, har goda kunskaper i Office-paketet och kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt.
Vi ser gärna att du bifogar både ditt CV och ett personligt brev, där du tydligt beskriver varför just du är rätt för den här rollen. Berätta hur din erfarenhet, kompetens och driv kan bidra till vårt team och vår framtida utveckling.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Ersättning
