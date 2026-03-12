Administratör med erfarenhet av ledningsgruppsstöd
2026-03-12
Vi söker nu en strukturerad och självgående administratör till ett konsultuppdrag hos en samhällsviktig organisation. I rollen arbetar du nära flera chefer och bidrar till att skapa struktur, effektivitet och god samordning i det dagliga arbetet.
Du blir en viktig del av verksamheten och arbetar brett med administration, koordinering och stöd till chefer. Rollen passar dig som är organiserad, serviceinriktad och trivs i en varierad vardag.
Om uppdraget * omfattning: 100% * start: 1 maj 2026 * slut: 30 april 2027 * möjlighet till förlängning upp till 1 år * placeringsort: sundbyberg * arbete sker främst på plats med viss möjlighet till distansarbete
Arbetsuppgifter * administrativt stöd till chefer, inklusive kalenderhantering och mötesbokningar * förberedelse av mötesmaterial, presentationer och protokoll * koordinering av möten, workshops och interna aktiviteter * stöd vid onboarding och offboarding av medarbetare och konsulter * beställningar av utrustning, behörigheter och övriga inköp * enklare ekonomiuppgifter såsom fakturahantering och rapportering * uppdatering av intranät, dokument och rutiner * stöd i planering och dokumentation av ledningsgruppsmöten Publiceringsdatum2026-03-12Kvalifikationer
minst 1 års eftergymnasial utbildning inom till exempel ekonomi, HR eller administration
minst 5 års arbetslivserfarenhet i rollen som administratör med arbetsuppgifter såsom:
dokumentation, uppföljning och rapportering av enheternas verksamhet
mötes- och konferensbokningar samt resebokningar
protokollskrivning
planering av möten och workshops
on-/offboarding av medarbetare och konsulter
beställningar av olika slag (exempelvis: catering, kontorsmaterial, IT, etc.)
minst 3 års arbetslivserfarenhet av att arbeta med MS Office program som Excel, Word, Powerpoint och Outlook
minst 3 års arbetslivserfarenhet av att dokumentera ledningsgrupps /styrgruppsmöten eller liknande beslutande verksamhet
Meriterande
minst 3 års arbetslivserfarenhet av administration i offentlig verksamhet, t.ex. statlig eller kommunal
minst 1 års arbetslivserfarenhet av ekonomisystemet UBW/Agresso eller motsvarande
Välkommen med din ansökan!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
STOCKHOLM
