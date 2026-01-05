Administratör med chefsstödsuppdrag till VO planerade operationer
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg / Administratörsjobb / Trelleborg Visa alla administratörsjobb i Trelleborg
2026-01-05
, Vellinge
, Svedala
, Skurup
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg i Trelleborg
, Malmö
, Lund
, Ystad
, Kristianstad
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Välkommen till Lasarettet i Trelleborg, det lilla sjukhuset med det stora hjärtat! Lasarettet Trelleborg med sina drygt 640 medarbetare är ett personligt sjukhus med stora möjligheter. Vi bedriver specialiserad bassjukvård för ett upptagningsområde med 120 000 invånare. Här är det lätt att vara med och påverka, vilket gör oss förändringsbara.
På Verksamhetsområde (VO) planerade operationer arbetar drygt 200 medarbetare. VO planerade operationer består av en ortopediavdelning med tillhörande mottagning, öron- näsa- halsmottagning, vår operationsenhet med sterilenhet samt en pre- och postoperativ avdelning.
Vi söker nu en av två administratörer med chefsstödsfunktion. Denna tjänst innebär att du har huvudansvar för vårdavdelningen och mottagningarna.Publiceringsdatum2026-01-05Arbetsuppgifter
Vi söker dig som drivs av att arbeta med administrativa uppgifter där den ena dagen inte är den andra lik.
Som administratör med chefsstödsuppdrag kommer du att arbeta nära enhetschefer med personaladministrativa uppgifter så som rekrytering, bemanning på kort och lång sikt, schemaläggning samt rapportering och bevakning av frånvaro. Annat arbete som förekommer är exempelvis administration av hemvist, publicering i dokumentportalen, arbete i våra olika digitala schemasystem och vara delaktig i bland annat planeringen av våra utbildningsdagar.
Tillsammans med enhetschef får du möjlighet att utveckla rollen ytterligare. Du förväntas aktivt delta i chefstödens nätverksträffar som förekommer på förvaltningen.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har en eftergymnasial utbildning, gärna inom administration såsom Hälso- och sjukvårdsadministration 80 poäng KY/400 poäng YH alternativt annan administrativ utbildning/erfarenhet som bedöms som likvärdig. Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift är ett krav. Därtill krävs även god datorvana och kunskaper i Officepaketet.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från att arbeta med administrativa arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård. Även kunskaper om hur man arbetar med bemanning i personalsystemet HR-fönster ses som önskvärt. Vi ser även gärna att du har kännedom om schemamodeller, avtal och regler som reglerar arbetstider i vården samt erfarenhet från liknande verksamhet.
Som person är du positiv med stor ansvarskänsla och noggrannhet i din yrkesroll samt har ett gott bemötande. Du har lätt för att kommunicera, samarbeta och har ett intresse för både din egen och enhetens utveckling inom arbetsområdet. God kommunikations- och planeringsförmåga, hög integritet, trygghet samt egen beslutsförmåga är ett måste i din roll som chefsstöd. Du gillar att tänka nytt och är inte rädd för att ta dig an nya utmaningar, du ser möjligheter istället för hinder.
Det är en självklarhet för oss att du arbetar utifrån Region Skånes värderingar som är välkomnande, drivande, omtanke och respekt. Vi är måna om att hitta rätt person och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C294894". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Kontakt
Magdalena Lindbast, Enhetschef 0724-64 08 54 Jobbnummer
9668518