Senior Redovisningsekonom med inriktning mot koncernredovisning
Crona Software AB / Redovisningsekonomjobb / Göteborg Visa alla redovisningsekonomjobb i Göteborg
2026-07-22
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Vill du kombinera kvalificerad redovisning och koncernrapportering med utveckling av processer och arbetssätt?
Vi söker en Senior Redovisningsekonom till vårt finance-team. Du blir en viktig del av ekonomifunktionen och arbetar nära CFO och övriga kollegor inom finance.
Rollen passar dig som vill kombinera operativt redovisningsarbete på både koncern- och bolagsnivå med utveckling av struktur, processer och systemstöd. Vi bygger just nu upp ett Shared Service Center inom ekonomi, där du får en viktig roll i det fortsatta arbetet.
Exempel på arbetsuppgifter
Ansvara för månads-, kvartals- och årsbokslut.
Arbeta med konsolidering och koncernrapportering.
Hantera elimineringar, koncernjusteringar och rapportering från dotterbolagen.
Kvalitetssäkra den finansiella rapporteringen.
Delta i budget- och prognosarbete tillsammans med CFO.
Förbättra redovisningsprocesser och systemstöd.
Delta i integrationen av nya bolag i samband med förvärv.
Stödja kollegor och verksamheten i kvalificerade redovisningsfrågor.
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg i redovisningens alla delar och har gedigen erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete.
Du arbetar självständigt, tar ansvar för dina områden och trivs samtidigt med att samarbeta med kollegor och verksamhet. Erfarenhet från förvärvsdriven verksamhet är meriterande.
Därför ska du välja oss
Hos oss får du vara med på en spännande utvecklingsresa och bidra till att forma framtidens ekonomifunktion i växande nordisk mjukvarukoncern. Du blir en del av en inkluderande och prestigelös organisation där samarbete, engagemang och innovation präglar vardagen. Med korta beslutsvägar och en entreprenöriell kultur får du stora möjligheter att påverka, arbeta nära CFO och VD samt driva utveckling, effektivisering och automatisering. Vi erbjuder även en flexibel arbetsmiljö med möjlighet till hybridarbete.
Placering: Lindholmen, GöteborgPubliceringsdatum2026-07-22Om företaget
Crona Software AB är en del av Confirma Software, en ledande leverantör av vertikala mjukvarulösningar för SME-segmentet i Norden. Sedan starten 2019 har koncernen genomfört 25 bolagsförvärv och har idag en omsättning på över en miljard kronor samt cirka 18 000 abonnemangskunder.
Har vi väckt ditt intresse?
Du är varmt välkommen att skicka din ansökan till: sonja.strand@crona.se
Sista dag att ansöka är 17/8-2026
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
E-post: sonja.strand@crona.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Redovisningsekonom". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Crona Software AB
(org.nr 556453-3817)
Lindholmspiren 7 (visa karta
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417 56 GÖTEBORG Jobbnummer
10009572