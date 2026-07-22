Vill du vara med och bygga framtidens takföretag?
Nordisk Entreprenad & Tak AB / Säljarjobb / Degerfors Visa alla säljarjobb i Degerfors
2026-07-22
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Nordisk Entreprenad söker en erfaren utesäljare inom tak- eller byggbranschen.
Vi växer och söker nu en säljare som har erfarenhet av att sälja takbyten, takrenoveringar eller andra byggrelaterade tjänster till privatpersoner.
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet av försäljning inom tak, bygg eller liknande bransch.
Är van att arbeta mot provision och uppsatta mål.
Är duktig på att skapa förtroende och bygga långsiktiga kundrelationer.
Har B-körkort.
Vi erbjuder:
Hög provisionsbaserad ersättning.
Möjlighet att vara med och bygga ett snabbt växande företag.
För rätt person finns möjlighet att på sikt ta en ledande roll i företaget.
Om Nordisk Entreprenad
Nordisk Entreprenad är ett växande företag med fokus på takbyten, takrenoveringar och byggtjänster för privatpersoner. Vi strävar efter att leverera hög kvalitet, tydlig kommunikation och ett professionellt bemötande i varje projekt.
Vår vision är att bli ett av Sveriges mest pålitliga företag inom takentreprenad genom att kombinera skickligt hantverk med förstklassig kundservice. Vi satsar långsiktigt och söker engagerade medarbetare som vill vara med och bygga företagets framtid.
Hos oss får du möjlighet att påverka, utvecklas och bli en viktig del av ett företag med höga ambitioner och stark framtidstro. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: kontakt.nordiskentreprenad@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordisk Entreprenad & Tak AB
(org.nr 559577-2673) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rasmus Prusti kontakt.nordiskentreprenad@gmail.com Jobbnummer
10009578