Souschef till Restaurang Tage
Tage Restaurang AB / Kockjobb / Piteå Visa alla kockjobb i Piteå
2026-07-22
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Restaurang Tage är en gastronomisk och prisbelönad restaurang och vår vision är att fortsätta vara etablerade som en av de bästa restaurangerna i Norrland. Hjärtat av restaurangen är vår flammande grill där köttet har en given plats. Vi arbetar i stor utsträckning med lokala råvaror och det bästa som Norrbotten har att erbjuda. Vi tror på att skapa en familjär atmosfär där varje medlem i teamet känner sig uppskattad och respekterad. Vårt gemensamma mål är att leverera smaker som berör och skapar minnen. Restaurang Tage ansvarar för all mat och dryck i hela byggnaden, det vill säga att det är Tages personal som sköter både restaurang, frukostvåning och lobby. Hos oss kan du exempelvis arbeta som kock, servitris, frukostvärdinna eller i lobbybaren på KUST Hotell. Oavsett om du är nyutexaminerad, kommer direkt från annat yrke eller erfaren inom branschen, erbjuder vi utbildning, utmaningar och möjligheter till personlig & professionell tillväxt. Utforska våra lediga tjänster och ansök idag för att vara med och skriva nästa kapitel av din karriär!
Tages söker Souschef
Vill du vara med och utveckla ett prisbelönt kök där kvalitet, kreativitet och matglädje står i centrum?
Vi söker dig som är positiv, engagerad och ansvarstagande. Du brinner för matlagning och vill tillsammans med ditt team skapa minnesvärda upplevelser för våra gäster. Som person är du strukturerad, lösningsorienterad och trygg i ett coachande ledarskap.
Du är kreativ och nyfiken och ser möjligheter att utveckla både dig själv och verksamheten. Tillsammans med köksteamet vill du fortsätta driva vårt prisbelönta kök framåt och säkerställa den höga kvalitet som våra gäster förväntar sig. Erfarenhet från restauranger med höga kvalitetsambitioner och tidigare arbete som souschef eller i en liknande ledande roll är meriterande.Publiceringsdatum2026-07-22Dina arbetsuppgifter
Som souschef är du kökschefens närmaste stöd och ansvarar för den dagliga driften när kökschefen inte är på plats. Du är med och utvecklar kökets menyer, koncept och arbetssätt och bidrar till att skapa en matupplevelse som håller högsta kvalitet.
Tillsammans med kökschefen ansvarar du för att köket fungerar smidigt och effektivt. Det innebär bland annat planering, råvarubeställningar, leverantörskontakter och att säkerställa väl fungerande rutiner i det dagliga arbetet. Ni ser tillsammans till att varje rätt som lämnar köket motsvarar de höga kvalitetskrav som kännetecknar Tages.
Du leder och inspirerar köksteamet i det dagliga arbetet samtidigt som du själv är en aktiv del av verksamheten i köket. För att lyckas i rollen är du en lagspelare som har lätt för att samarbeta, delegera och skapa engagemang hos dina kollegor.
Vi erbjuder
Heltidstjänst (100 %) med sex månaders provanställning.
Arbetstider som varierar mellan dagtid, kvällar och helger.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön enligt överenskommelse.Så ansöker du
Vi arbetar med löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tage Restaurang AB
(org.nr 559020-5836)
Hamngatan 60 (visa karta
)
941 32 PITEÅ Kontakt
Rekryterare
Rodrigo Nilsson rodrigo.nilsson@restaurangtage.se Jobbnummer
10009589