Budbilsförare till Veddesta
Arena Personal Sverige AB / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2026-07-22
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Rollen som budbilsförare innebär att du bland annat har hand om utkörning av paket till företag och privatkunder. För att du ska trivas i rollen bör du vara social, ha kunden i fokus och stresstålig då tempot kan vara högt i perioder. I rollen som budbilsförare arbetar du ute hos kund som är en välkänd aktör inom logistikbranschen. I arbetsuppgifterna ingår leverans av paket till privat- och företagskunder där du ansvarar för att rätt försändelse kommer ut till rätt part. Även sortering och lastning av gods tillhör dina arbetsuppgifter, detta kan innebär tunga lyft och därmed bör du vara i god fysisk form. För att trivas i arbetet ser vi gärna att du är strukturerad, stresstålig och noggrann. Du kommer att arbeta självständigt med utgångspunkt i Segeltorp för att sedan leverera lasten med bil inom Stockholmsområdet.Publiceringsdatum2026-07-22Kvalifikationer
B-körkort
Grundläggande datorvana
Fullständig gymnasieexamen
Goda kunskaper i svenska: tala, läsa och skriva
Meriterande
Erfarenheter inom distribution
Truck-kort
Personliga kvalifikationer
En förutsättning för att du ska trivas i rollen är att du är strukturerad och serviceinriktad i ditt arbete då du kommer ha daglig kontakt med kunder. För övrigt är du som person noggrann och stresstålig, du tummar aldrig på säkerhet i trafiken utan planerar dina rutter väl.
Observera att ett utdrag från belastningsregistret kommer att tas ut i början av processen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8110265-2112345". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arena Personal Sverige AB
(org.nr 556606-1916), https://karriar.arenapersonal.com
Tjurhornsgränd 6 (visa karta
)
121 63 JOHANNESHOV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arena Personal Jobbnummer
10009570