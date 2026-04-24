Administratör/Lokalansvarig
Långholmens folkhögskola söker en administratör med ansvar för både reception, administration och praktisk skötsel av våra lokaler. Tjänsten är varierad och passar dig som trivs med att kombinera service, struktur och praktiskt arbete i en levande skolmiljö.Publiceringsdatum2026-04-24Dina arbetsuppgifter
Som administratör har du en central funktion på skolan. Du arbetar nära både personal och kursdeltagare och ansvarar bland annat för:
Receptionstjänst: hantering av telefonväxel, mejl, besökare samt löpande service
Ansvarar för inköp av förbrukningsmaterial m.m.
Planering och administration av konst- och kortkurser (anmälningar, utskick, deltagarlistor, uppföljning av betalningar)
Sköta kontakten med bland annat hyresvärd, hantverkare, externa leverantörer och andra samarbetspartners (t.ex. städ, fastighet, larm, leverantörer)
Administration kring externa bokningar och kvällskurser
Lokalansvar och praktiska uppgifter
En viktig del av tjänsten är att säkerställa att skolans lokaler är väl fungerande och i gott skick. Du ansvarar bland annat för att:
Iordningställa lokaler inför kurser, möten och externa bokningar
Hantera enklare praktiska åtgärder i lokalerna och följa upp felanmälningar
Bidra till att den dagliga verksamheten flyter smidigt genom att lösa praktiska problem som uppstår
Arbetet är omväxlande och kräver att du kan växla mellan administrativa uppgifter och praktiska moment.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är strukturerad, serviceinriktad och lösningsorienterad
Trivs med ett varierat arbete där både administration och praktiskt arbete ingår
Har god datorvana och lätt för att sätta dig in i administrativa system
Har god kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska
Är flexibel och har lätt för att samarbeta med olika yrkesgrupper
Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande arbete inom skola eller folkbildning.
Långholmens folkhögskola är en mindre verksamhet med korta beslutsvägar, där vi värdesätter engagemang och delaktighet. Vi förväntar oss att all personal aktivt bidrar till skolans interna arbete och utveckling.
Vi erbjuder ett brett och varierat kursutbud, inklusive allmänna kurser, särskilda kurser och distansutbildningar med olika inriktningar. Hos oss kan deltagare läsa in grund- eller gymnasiekompetens, få grundläggande behörighet för högskolestudier, gå skrivarkurser eller delta i kortare kurser som exempelvis helgkurser i måleri. Våra utbildningar håller hög kvalitet, vilket återspeglas i både goda studieresultat och höga värden i kvalitetsutvärderingar.
Vi har en stabil personalgrupp med låg personalomsättning och en god arbetsmiljö.
Långholmens folkhögskola är en dagfolkhögskola belägen i Sundbyberg, vidnatursköna Marabouparken. Skolan grundades 1987 som en kvinnofolkhögskola påLångholmen. Idag drivs verksamheten av LO-distriktet i Stockholms län, och vi arbetar utifrån arbetarrörelsens värderingar om alla människors lika värde.
Skolan har en facklig-politisk profil, vilket genomsyrar vår verksamhet.
Vi söker dig som delar dessa värderingar och vill vara en del av vår verksamhet.
Vi tillämpar sex månaders provanställning.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För mer information om våra kurser, se vår hemsida.
Observera att ansökningar via externa jobbförmedlingar eller liknande tjänster inte beaktas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
E-post: jobb@langholmens.fhsk.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Långholmens Folkhögskola
172 66 SUNDBYBERG
)
172 66 SUNDBYBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Jeremias Lind jeremias.lind@langholmens.fhsk.se 0701948175
