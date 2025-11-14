Administratör Läkemedelsboken
2025-11-14
På Läkemedelsverket gör vi skillnad tillsammans. I livet och för livet. Vi jobbar för människors och djurs hälsa, för ett bättre Sverige idag och i framtiden.Är du en erfaren, självgående och driven administratör med god samarbetsförmåga, som är van att arbeta med flera chefer och projekt? På Enheten för kunskapsstöd och läkemedelsanvändning erbjuder vi ett varierande arbete med mycket eget ansvar, där du kommer att ha interaktioner med flera verksamheter och arbeta proaktivt.
Vår verksamhet
Verksamhetsområde Användning ansvarar bland annat för att ta fram producentobunden läkemedelsinformation och genomföra säkerhetsövervakning och uppföljning med användaren i fokus.
Enheten för kunskapsstöd och läkemedelsanvändning tar fram evidensbaserade kunskapsstöd (Behandlingsrekommendationer och Läkemedelsboken) till svensk hälso- och sjukvård för en säker och rationell läkemedelsanvändning. I vårt arbete samverkar vi med interna och externa experter, samt med många andra enheter inom Läkemedelsverket. Enheten har ett tjugotal anställda med en stor bredd i både kompetenser och erfarenhet.Publiceringsdatum2025-11-14Arbetsuppgifter
Enhetens administratörer arbetar delvis enhetsövergripande inom sina respektive ansvarsområden. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir inom gruppen som arbetar med Läkemedelsboken.
Du kommer att arbeta med kvalificerade administrativa uppgifter som del i enhetens utredningsarbete och framtagande av kunskapsstöd, till exempel:
• Administration kring samordning och förvaltning av Läkemedelsboken
• Korrekturläsning av kapitel i Läkemedelsboken samt klarspråksgranskning
• Administrativa uppgifter i samband med interna och externa möten
• Administrativt stöd till enhetens chefer, projektledare och utredare
Arbetet sker ofta i nära samarbete med övriga administratörer på enheten.Bakgrund
Vi söker dig som har avslutad gymnasieutbildning samt flerårig erfarenhet av liknande administrativa arbetsuppgifter, gärna inom farmaceutisk eller medicinskt inriktad verksamhet. Du har mycket goda kunskaper och färdigheter i MS Office samt god vana att sätta dig in i och arbeta i olika IT-verktyg/system, till exempel i dokumenthanteringssystem. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Erfarenhet av eller utbildning i projektadministration/-koordinering är meriterande. Erfarenheter av arbete med klarspråksgranskning och AI är också meriterande.
Dina personliga egenskaper
De administrativa uppgifterna innebär arbete med många parallella arbetsflöden vilket ställer krav på ett strukturerat och välorganiserat arbetssätt och god förmåga att prioritera. För att trivas med arbetsuppgifterna behöver du ha känsla för både helhet och detaljer och ha förmåga att hantera variationer i både arbetsuppgifter och arbetsbelastning. Det är viktigt att du har god samarbetsförmåga, är flexibel, kan ta egna initiativ och är positiv till att lära nytt, samt har god förmåga att slutföra arbetsuppgifter inom utsatt tid. Du har god kommunikationsförmåga, är serviceinriktad och trivs med att ha många kontaktytor i arbetet. Rollen som administratör ställer höga krav på förmågan att arbeta självständigt såväl som i team. Du har mycket god förmåga att skapa och förvalta goda relationer och nätverk. Du delar med dig, lyssnar och skapar laganda.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Bra att veta
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: Kunskapsstöd och läkemedelsanvändning
Diarienummer: 2.4.1-2025-096147
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.
På Läkemedelsverket får du goda förutsättningar för balans i livet. Vi erbjuder dig bland annat flextid, förmånliga semestervillkor, friskvårdsbidrag samt friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter finns det möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef.
Läs mer om de förmåner du får hos oss här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket/formaner-hos-oss
Läkemedelsverket är beredskapsmyndighet, vilket innebär att vi genomför vissa bakgrundskontroller i samband med rekryteringar. Du kommer vid en eventuell intervju att behöva styrka din identitet samt uppvisa examensbevis och relevanta intyg. All tillsvidareanställd personal vid Läkemedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.Kontaktuppgifter för detta jobb
Du är välkommen att kontakta gruppchef Fredrik Hed. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Krister Halldin, Saco och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post fornamn.efternamn@lakemedelsverket.se
.
Mer om Läkemedelsverket
Du tänker kanske inte så ofta på Läkemedelsverket, men vi kan lova att du möter oss i din vardag. Resultatet av det vi gör märks på apotek, sjukhus, hos veterinären och i ditt badrumsskåp. Vi ser nämligen till att du och alla andra i Sverige får tillgång till säkra och effektiva läkemedel och medicintekniska produkter, allt från plåster och graviditetstester till rollatorer och appar. Det gör vi genom att godkänna och ge tillstånd, övervaka och kontrollera och genom att informera och ge råd. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över vårt viktiga samhällsuppdrag: att bidra till den svenska folk- och djurhälsan.
Läs mer om vårt uppdrag och vad det innebär att arbeta på Läkemedelsverket här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket
Välkommen med din ansökan!
