Administratör | Kalmar

Vill du ha en central roll där du får kombinera service, struktur och eget ansvar? Som administratör hos oss blir du navet på kontoret och en viktig partner för både kontorschef och medarbetare i Kalmar.
Möjligheten
Som administratör ingår du i vårt lokala kontorsteam och arbetar nära kontorschef och kundansvariga i Kalmar. Rollen är bred och varierad, med tydligt fokus på att skapa effektivitet i vardagen och säkerställa att både medarbetare och besökare får en professionell och trivsam upplevelse. Du arbetar på plats på Kalmarkontoret kl 08-17 och har en arbetsdag som präglas av omväxling, samarbete och god service.
Ansvarsområden
I rollen som administratör är du en viktig del av det dagliga kontorsflödet och ser till att kontoret fungerar smidigt. Du ansvarar bland annat för att välkomna besökare, hålla ordning i gemensamma utrymmen och säkerställa att service och kontorsrutiner fungerar som de ska.
Stöd i interna processer: Du lägger upp nya kunder och uppdrag, uppdaterar register och tar fram statistik och enklare rapporter som stöd till teamet.
Kontorsservice och administration: Du driver det dagliga kontorsarbetet, inklusive reception, posthantering, inköp och kontakt med leverantörer.
Planering av kontorsaktiviteter: Du koordinerar interna möten, trivselinitiativ och mindre event och säkerställer att aktiviteterna genomförs strukturerat och professionellt.
Färdigheter och egenskaper för framgång
Erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter och/eller erfarenhet från serviceyrke
God IT-vana och system, särskilt i Officepaketet
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av SAP
Avslutad administratörsutbildning
Som person är du
Du ska tycka det är roligt att ge service och support
Positiv, noggrann och ansvarstagande
Lätt för att lära och navigera dig nya IT-system och processer
Trivs i en roll med många kontaktytor och uppskattar att vara central i det dagliga kontorsflödet
Vad vi erbjuder dig
På EY kommer vi att hjälpa dig utveckla och anpassa dina färdigheter framåt utifrån en upplevelse i världsklass. Vi stärker dig i en flexibel miljö och låter dig och din kompentens blomma i en kultur som värdesätter mångfald och inkludering på en global nivå. Läs mer här.
Är du redo att "Shape your future with confidence"? Ansök idag.
Då är du varmt välkommen att söka tjänsten. Skicka in din ansökan via vår portal senast söndag den 1 mars 2026. Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, sök därför idag. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller brev. Vid frågor om tjänsten kontaktar du Tina Löfbom på tina.lofbom@se.ey.com
eller 0768225809. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontaktar Simon Aspler på simon.aspler@se.ey.com
.
Observera att en bakgrundskontroll kommer att genomföras som en del av rekryteringsprocessen.
På EY värdesätter vi mångfald och uppmuntrar ansökningar från individer från olika bakgrunder. Om du har frågor, behöver stöd, eller anpassning av rekryteringsprocessen på grund av en funktionsnedsättning, tveka inte på att kontakta oss på recruitmentsweden@se.ey.com
. Vi finns här för att stötta dig.
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Detta är ett heltidsjobb.

Ernst & Young AB
(org.nr 556053-5873)
Larmgatan 50 (visa karta
)
Jobbnummer
9734026