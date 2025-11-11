Administratör inom särskilt boende
2025-11-11
I Lysekils kommun arbetar vi för att vara en hållbar och attraktiv kommun året runt, som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Du som arbetar här gör en viktig skillnad i människors vardag och bygger ett samhälle för alla. Vi är idag ca 1400 kollegor som utvecklar våra verksamheter och ger 13 900 invånare, 1 600 företag och 100 föreningar bästa möjliga service och förutsättningar att bo, leva och verka i Lysekil. Det är vi stolta över.
Ett liv i Lysekils kommun är ett liv nära både havet och bergen - här finns möjlighet till såväl eftertanke som äventyr i en av Bohusläns vackra kustkommuner. Läs gärna mer om Lysekil på Lysekils kommun - https://lysekil.se/.
Vi söker nu dig som vill stötta upp våra administratörer inom särskilt boende under cirka fyra månader.
Placeringen är Stångenäshemmet som ligger centralt belägget i Brastad. Det består av fyra enheter om totalt 43 boendeplatser.Dina arbetsuppgifter
Vi söker en person som stimuleras av att arbeta med ständiga förbättringar och som vill bidra till verksamhetens utveckling. Du behöver ha förståelse för verksamheten och ha förmåga att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv. Metodiskt och strukturerat arbetssätt med fokus på detaljer är andra viktiga delar som du ska behärska.
Rollen som administratör inom särskilt boende innebär att arbeta med schemaläggning, daglig kontakt med medarbetarna på enheterna, bistå enhetschef i att göra inköp, beställningar, fakturahantering, uppdatera rutiner, sammanställningar, bokningar m.m.
Kvalifikationer
För att du ska vara aktuell för ovanstående tjänst ska du ha erfarenhet som administratör/samordnare samt gärna erfarenhet inom vård- och omsorgsyrket.
Vidare krävs att du har mycket goda kunskaper om schemaläggning samt god kunskap om ekonomifrågor och statistik.
Ha förmåga att samarbeta och kommunicera med kollegor och har ett professionellt förhållningssätt. Som administratör/samordnare är du ofta den som har kontakterna utåt i vår verksamhet vilket kräver ett gott bemötande, lyhördhet och empatisk förmåga. Du tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter, ska kunna arbeta självständigt men det krävs också att du är en god lagspelare.
I vår verksamhet kan det ibland sväng fort och det kräver att du har lätt för att anpassa dig och kan hantera stressen som det ibland kan innebära. Vi önskar att du har en positiv attityd till arbetet och handlar i enlighet med fattade beslut.
Mycket goda kunskaper i svenska språket och kan formulera dig väl i tal och skrift.
Extra meriterande om du har goda kunskaper i Heroma, och Combine.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Tjänsten är ett vikariat med start så snart som möjligt.
Arbetsgivaren kan komma att kräva att Du lämnar utdrag från belastningsregistret.
Löpande intervjuer tillämpas så vänta inte med din ansökan!
Välkommen!
Vi arbetar aktivt med mångfald för att tillvarata de kvaliteter som sökande med olika bakgrund har.
Lysekils kommun är en rökfri arbetsplats.
