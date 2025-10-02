Administratör inom SAK-försäkring
2025-10-02
Söker du en bred administrativ tjänst i ett ledande och spännande företag? Söderberg & Partners söker en driven och engagerad administratör till Mäklardisken i Örnsköldsvik.
Tjänsten innefattar administrativa arbetsuppgifter och passar dig som trivs i en nyckelroll där du får vara med och driva processer med en stor bredd av uppgifter. Det administrativa teamet ansvarar för att säkerställa kvaliteten i kontakten via mail och telefon med försäkringsbolagen och Söderberg & Partners 250 förmedlare inom Non Life som placerat sina kunder i våra upphandlade produkter.
Vi har korta beslutsvägar och formar, organiserar och utvecklar våra arbetssätt kontinuerligt, vi uppmuntrar därför nya idéer och förbättringsförslag. Verksamheten växer kontinuerligt och tempot är ofta högt. Detta är ett team med en mycket hög trivsel och medarbetarnöjdhet.
Vi söker dig som trivs i rollen som administratör och har lätt för att samarbeta med andra, som har ett stort ordningssinne och vill vara med och bidra till vår utveckling. Du har en god förmåga att arbeta självständigt och driver tryggt dina arbetsuppgifter framåt.
Arbetsuppgifterna innefattar bl.a.
- Bemanna vår Mäklardisk via inkommande telefonsamtal och mejl.
- Hanterar handläggning och uppföljning av försäkringsärenden.
- Vara support till våra förmedlare när de har frågor eller funderingar avseende deras kunders försäkringar.
- är en driven administratör som trivs med att ha många bollar i luften
- har administrativ erfarenhet och har lätt att navigera i nya IT-miljöer
- ansvarsfull, noggrann och strukturerad
- effektiv med sinne för detaljer
- serviceinriktad, tillmötesgående och strävar efter att ständigt överträffa förväntningar
- goda kunskaper i svenska och engelska
- har minst gymnasial utbildning
Kunskap och erfarenhet inom SAK-försäkring och ekonomi är en fördel, men lika viktigt är att du är hängiven och verkligen vill lära. Goda kunskaper i Excel är meriterande.
Välkommen med din ansökan! Vi rekryterar löpande så registrera gärna din ansökan så snart som möjligt.
Placering: Hamngatan 15 A, Örnsköldsvik
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Tillträdesdatum: Snarast, efter överenskommelseSista dag att ansöka är 2025-11-02Kontaktperson: Anette Bergkvist, anette.bergkvist@soderbergpartners.se
Ulrika Thorstrand, ulrika.thorstrand@soderbergpartners.se
Söderberg & Partners grundades 2004 av nio entreprenöriella analytiker och är idag en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter.
Vi bedriver verksamhet inom bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Vi utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell rådgivning och för löne-, och förmånshantering. Vi har valt, som första företag i svenskt näringsliv, att klimatkompensera våra medarbetare, både i arbetet och på fritiden.
Vi har en stark företagskultur där medarbetarna har höga ambitioner och ett stort engagemang. Organisationen är kreativ och dynamisk med korta beslutsvägar och stort utrymme för egna idéer vilket skapar en inspirerande miljö där du har möjlighet att utvecklas snabbt.
Vi premierar medarbetare som sporras av stort eget ansvar och som har drivkraft att kontinuerligt utvecklas och föra sina arbetsuppgifter framåt. Vi är måna om att hjälpa varandra, men även att ha mod att testa nya vägar.
Mångfald och likabehandling är viktigt för oss, både när det gäller våra medarbetare och de som söker jobb hos oss. Vi uppmuntrar olikheter och är övertygade om att medarbetare med olika erfarenheter, kompetenser och referensramar hjälper oss att växa och utvecklas.
Vår resa har bara börjat och vi söker ständigt efter begåvade och kompetenta medarbetare med en stark vilja att nå framgång. Vill du vara med och bygga vår framtid? Ersättning
