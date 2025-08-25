Administratör inom löneadministration
2025-08-25
Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Som administratör hos oss är du ett stöd till alla socialförvaltningens avdelningar. Den här tjänsten innebär företrädesvis arbete med personal- och löneadministration där du har daglig kontakt och ger service till chefer och medarbetare. Fakturahantering och andra administrativa arbetsuppgifter kan vara aktuella. De administrativa system som främst används är Heroma och Unit4 ERP.
Din arbetsplats
Tjänsten är placerad i enheten Avdelningsstöd som består av 29 administratörer. Arbetstiden är förlagd till vardagar under kontorstid och vi tillämpar flextidsavtal för att ge dig större flexibilitet. Vårt kontor är centralt beläget i Linköping med närhet till Linköpings resecentrum.
Du som söker
Vi söker dig med slutförd och godkänd gymnasieutbildning. Det är meriterande med utbildning inom administration eller ekonomi, alternativt motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Vidare har du arbetslivserfarenhet inom löneadministration. Du har dessutom aktuell erfarenhet av att arbeta i systemen Heroma och Unit4. Det ses som meriterande om du har arbetat med ekonomiadministration och fakturahantering. Erfarenhet av att arbeta inom socialtjänsten eller en offentlig förvaltning ses också som meriterande.
Du har god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift då arbetet innebär intern samverkan och dokumentation.
Vi söker dig som planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Vidare tar du ansvar för din uppgift och driver dina processer vidare. Du är tillmötesgående i ditt bemötande och har både intresse och förmåga att hjälpa andra samt anstränger dig för att leverera lösningar. Du arbetar bra med andra och relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Vid ändrade omständigheter har du lätt för att anpassa dig och kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt samt ser möjligheter i förändringar.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning tom 2026-02-28 med eventuell möjlighet till förlängning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 15633
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Tillsammans formar vi framtidsstaden
Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/ Kontakt
Enhetschef
Marie Asmarson marie.asmarson@linkoping.se 013-208983 Jobbnummer
9473302