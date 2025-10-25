Administratör Inferno Online
2025-10-25
Inferno Online är världens största gamingcenter - en mötesplats för gamers, företag och event i Sverige. Vi driver flera center och arrangerar allt från stora turneringar till företagsevent och lanseringar. Nu söker vi en administratör som vill vara med bakom kulisserna och hålla ordning på allt som får verksamheten att rulla.
Om rollen
Som administratör hos Inferno Online blir du en central del av vårt team. Du ansvarar för att hantera och samordna administrativa processer, stötta ledningen och säkerställa att kommunikationen mellan våra center fungerar smidigt.Dina arbetsuppgifter
Hantering av avtal, dokument och administrativa rutiner
Boka, planera och följa upp interna möten och event
Stötta ekonomi och personal med enklare uppgifter (kvitton, scheman, rapporter)
Kontakt med leverantörer, samarbetspartners och kunder
Skapa och uppdatera rutiner samt informationsflöden internt
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av administration eller kontorsarbete
Är strukturerad, ansvarstagande och självgående
Har god datorvana och trivs med att hålla många bollar i luften
Kommunicerar tydligt och professionellt, både muntligt och skriftligt
Har intresse för gaming, event eller teknik (meriterande men inget krav)
Ansökan:
Skicka ditt CV och en kort presentation till info@infernoonline.com
Märk mejlet med "Administratör - Inferno Online"
Urval sker löpande - sök redan idag!
Sista dag att ansöka är 2025-11-24
