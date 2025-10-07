Administratör/Handläggare Barn- och utbildningsförvaltningen
2025-10-07
I Gnesta kommun är vi 850 medarbetare som arbetar engagerat med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Du är varmt välkommen att bli en av oss.
Tjänsten är placerad på barn- och utbildningsförvaltningen. Vi bedriver lagstadgad verksamhet i form av förskola, grundskola, anpassad grundskola och elevhälsa. Inom förvaltningens ansvarsområde finns dessutom kulturskola, fritidsgårdsverksamhet, öppen förskola och kommunens kostenhet. Förvaltningen arbetar på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden.Publiceringsdatum2025-10-07Arbetsuppgifter
Som administratör/handläggare kommer du arbeta med elevregistrering, hantera ansökningar, placeringar till våra förskolor och skolor. Du ansvarar för att administrera barn- och elevpeng, samt tilläggsbelopp och verksamhetsstöd. Bevaka skolplik samt ansvara för förskolklassvalet.
I arbetet ingår vardagligt förekommande kontorsuppgifter som mejl, telefon, beställningar, statistik och fakturering som till exempel IKE- interkommunala ersättningar. Kvalifikationer
Du har eftergymnasial utbildning med inriktning mot administration, personal eller offentlig förvaltning. Goda datorkunskaper är en förutsättning och du har erfarenhet av att arbeta i olika IT-system/stöd i synnerhet IST administration men även officepaketet och Castor.
Arbetet kräver att du är mycket noggrann eftersom- och elevregistrering och placeringar är grundläggande för elevens rättssäkerhet.
Vi söker dig som har mycket god social kompetens. Du ska kunna arbeta med flera uppgifter samtidigt. Du bör ha lätt för att uttrycka dig tydligt i tal och skrift. Det är viktigt att du har förmågan att arbeta självständigt, kan ta initiativ och är strukturerad. Du är serviceinriktad och är bra på att prioritera. Erfarenhet av skoladministration är meriterande.
ÖVRIGT
Som medarbetare i Gnesta kommun ska du känna dig trygg och kunna ha en god balans mellan fritid, familjeliv och jobb. Du har flera fina anställningsförmåner, till exempel friskvårdsbidrag, utökad föräldraledighet och ett bra försäkringsskydd. Läs mer om kommunens anställningsförmåner på gnesta.se/anställningsförmåner.
Provanställning kan bli aktuell.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, och välkomnar därför sökande med olika erfarenheter och bakgrund.
Gnesta kommun har tagit ställning till kanaler och marknadsföring för rekrytering. Vi undanber oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor Frejaskolan
Peter Forsberg peter.forsberg@gnesta.se 0158 – 275 261 Jobbnummer
