Administratör / Ekonomiassistent (50-100%) till Trampoolin Simskolor
2025-09-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Täby
, Södertälje
, Österåker
, Norrtälje
Plats: S:t Eriksplan, Stockholm
Omfattning: 50-100% (beroende på din profil)
Start: Omgående
Vill du bli en del av ett engagerat team som skapar trygghet och simglädje för tusentals barn och vuxna varje år?
Trampoolin är en av Sveriges största privata simskolor med verksamhet i Stockholm, Malmö och Helsingborg.
På vårt kontor vid S:t Eriksplan arbetar vi 4-5 personer dagligen - nu söker vi dig som vill ta ansvar för vår kundtjänst och ekonomiadministration.
Om rollen:
Som administratör/ekonomiassistet hos oss blir du en nyckelperson i vårt team. Dina arbetsuppgifter kommer att vara varierande och innefatta:
Kundtjänst och administration (mejl, telefon, bokningar)
Löpande bokföring och avstämningar i Fortnox
Leverantörs- och kundreskontra
Betalningar och bankavstämningar
Momsredovisning och löpande rapportering
Lönehantering
Övriga kontors- och administrativa uppgifter som hör till en mindre organisation
Vem är du?
Vi söker dig som är:
Ordningsam, noggrann och pålitlig
Flexibel och lösningsorienterad
Punktlig och självgående
Serviceinriktad och tycker om att ha kundkontakt
Snabblärd och trygg med datorer
Van användare av Officepaketet (Excel, Word, Outlook m.m.)
Erfarenhet av Fortnox eller liknande system är ett krav
Vi erbjuder dig
En arbetsplats i hjärtat av Stockholm, vid S:t Eriksplan
Ett nära och familjärt team på kontoret
Ett varierande arbete med stort eget ansvar
Möjlighet att arbeta 50-100% beroende på din bakgrund och önskemål
Start omgående - vi intervjuar löpande
Är du redo att bli en del av Trampoolin?
Skicka in din ansökan (CV + kort personligt brev) så snart som möjligt - urval sker löpande.
Ansökan skickas till: jobb@trampoolin.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25
Skriftliga ansökningar via mail
E-post: jobb@trampoolin.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "admin och ekonomi". Omfattning
