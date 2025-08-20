Administratör / Ekonomi- & e-handelsassistent
Vi fortsätter att växa och söker nu en strukturerad och engagerad person som vill vara en del av vårt team.
I rollen som Administratör / Ekonomi- & e-handelsassistent får du en varierad vardag där du kombinerar administrativa arbetsuppgifter med ekonomi och praktiskt arbete i vår e-handel.Publiceringsdatum2025-08-20Arbetsuppgifter
Sköta löpande bokföring och enklare ekonomiadministration
Lägga in och uppdatera artiklar i vår webbshop
Hantera beställningar och orderflöden
Hjälpa till med packning och utskick av ordrar (framförallt på måndagar)
Vara en del av det dagliga kontorsarbetet och stötta kollegor vid behov
Vi söker dig som
Har erfarenhet av administration och/eller ekonomi
Är noggrann, ansvarstagande och gillar att arbeta strukturerat
Har grundläggande datorvana och gärna erfarenhet av e-handelssystem
Är prestigelös och trivs i en roll med varierande uppgifter - både vid skrivbordet och i lagret
Vi erbjuder
En bred och utvecklande roll i ett snabbväxande e-handelsbolag
Möjlighet att kombinera ekonomi, administration och praktiskt arbete
Trevliga kollegor och en arbetsplats där din insats gör skillnad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
E-post: nils@prydligt.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prydligt Sverige AB
(org.nr 556881-4502), https://www.prydligt.se/ Jobbnummer
9468117