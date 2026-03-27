Administratör / Backoffice - Konsultuppdrag
2026-03-27
Är du en strukturerad administratör med erfarenhet av kundsupport och ärendehantering? Då kan det här vara ditt nästa jobb.
Vi söker nu en Back Office-medarbetare till Göteborg. Här får du en central roll i kundsupporten där du arbetar med administration, ärendehantering och stöd till verksamheten. Rollen passar dig som gillar struktur, har god servicekänsla och trivs i ett team där man hjälps åt för att få arbetet att fungera smidigt.
Du blir en viktig del i att säkerställa kvalitet i administration, fakturering och uppföljning. Rollen innebär ansvar, variation och många kontaktytor internt.
Tjänsten är ett konsultuppdrag via Futuria People där du blir anställd av oss men arbetar ute hos kund. Uppdraget är initialt 6 månader med möjlighet till förlängning eller överrekrytering. Alla frågor kring tjänsten och rekryteringen hänvisas till ansvarig rekryteringskonsult på Futuria.
Om tjänsten I rollen arbetar du med administrativa och utredande uppgifter kopplade till kundärenden och projekt.
• Hantera komplexa kundärenden och utredningar * Arbeta med projektadministration, inklusive upplägg och uppföljning * Ansvara för fakturering i pågående projekt * Hantera leverantörsfakturor * Följa upp projekt och arbeta med WIP-listor * Säkerställa att avtal implementeras och följs upp korrekt * Bevaka avtalslut och hantera indexreglering * Stötta kundsupport och vid behov bemanna telefon * Samarbeta med projektkontor, sälj och interna funktioner * Arbeta enligt interna rutiner och processer
Vi söker dig som * Har erfarenhet av administration, kundsupport eller liknande roll * Har god vana av att arbeta i olika IT-system * Har erfarenhet av ärendehantering eller administrativ uppföljning * Har erfarenhet av administrativt arbete som innefattat fakturering eller krediteringar * Är noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt * Är serviceinriktad och trivs med att stötta både kollegor och kunder * Har god kommunikativ förmåga i svenska i tal och skrift
Meriterande * Erfarenhet av projektadministration * Erfarenhet av fakturering eller avtalshantering * Erfarenhet av arbete med WIP-uppföljning * Erfarenhet från kundsupport eller servicefunktion
Du erbjuds * En varierad administrativ roll i en stabil verksamhet * Ett team med god sammanhållning och nära samarbete * Möjlighet att utvecklas inom administration och kundsupport * En arbetsplats med tydliga processer och strukturer
Övrig information Start: April/början på maj Omfattning: Heltid, 07:30-16:00 Placering: Göteborg
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande. Rekryteringsprocessen hanteras av Futuria People och alla frågor hänvisas till ansvarig rekryteringskonsult. Casper Byström casper@futuriapeople.se
Passar det här in på dig eller känner du någon som skulle passa bättre för jobbet? Tipsa gärna. Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan idag.
Futuria är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension. Vi har uppmärksammats med Gasellutmärkelsen 2025 samt utmärkelser och finalistplaceringar vid Recruitment Awards, där vi utsågs till Årets Rekryteringsföretag 2023. Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7477074-1918683".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Futuria People AB
