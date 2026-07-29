Administratör
Stadsbelysning Sverige AB / Administratörsjobb / Täby Visa alla administratörsjobb i Täby
2026-07-29
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Administratör till Stadsbelysning
Koordinering & dokumentation inom offentlig belysning
Vill du ha en varierande administrativ roll där du blir en viktig del av samhällsviktig verksamhet?
Stadsbelysning söker nu en strukturerad och engagerad administratör till vårt kontor i Täby. Hos oss får du arbeta i en verksamhet som ansvarar för drift, underhåll och entreprenader inom offentlig belysning – ett arbete som bidrar till trygga och hållbara miljöer i samhället.
Vi söker dig som gillar ordning och struktur, har god administrativ förmåga och trivs med att arbeta nära både projektledning och fältpersonal i en dynamisk vardag.Publiceringsdatum2026-07-29Om tjänsten
Som administratör hos oss får du en central roll i verksamheten där du arbetar med dokumentation, uppföljning och administrativ samordning kopplat till våra drift- och entreprenadprojekt.
Arbetet är varierande och innebär daglig kontakt med både kollegor, kunder och entreprenörer. Du kommer att stötta verksamheten med administration kring projekt, besiktningar och dokumenthantering samt hjälpa till att hålla våra system och kartunderlag uppdaterade.
Tjänsten är placerad på vårt kontor i Täby.Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att arbeta med:
Kartuppdateringar och administration i digitala system
Framtagning och sammanställning av dokumentation inför besiktningar
Hantering och uppföljning av arbetsordrar och felanmälningar
Dokumenthantering och administrativ projektstöd
Uppdatering av ritningar, anläggningsinformation och teknisk dokumentation
Kontakt med kunder, kommuner och entreprenörer
Stöd till projektledare och driftorganisation
Administration kopplad till entreprenader och driftarbeten
Vi söker dig som har
Erfarenhet av administrativt arbete
God datorvana och lätt för att arbeta i olika system
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
B-körkort är meriterande
Det är extra meriterande om du har erfarenhet av:
Arbete inom entreprenad, bygg, el eller teknisk verksamhet
Kart- eller GIS-system
Dokumentation inom anläggning eller offentlig verksamhet
Arbete med besiktningsunderlag eller teknisk administration
FelanmälanDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och tror att du:
Är strukturerad, noggrann och ansvarstagande
Har god planeringsförmåga och kan hantera flera uppgifter samtidigt
Är serviceinriktad och trivs med många kontaktytor
Är självgående men också en lagspelare
Har lätt för att samarbeta och kommunicera
Är lösningsorienterad och flexibel i en föränderlig vardag
Vi erbjuder
Ett varierande arbete med stort eget ansvar
Ett engagerat och hjälpsamt team
Möjlighet att utvecklas inom en växande verksamhet
Trygg anställning med kollektivavtal
Arbete inom samhällsviktig infrastruktur
Trevlig arbetsplats i Täby
Välkommen med din ansökan!
Hos Stadsbelysning blir du en viktig del av ett företag där kvalitet, samarbete och långsiktighet står i fokus – och där ditt arbete bidrar till tryggare och bättre miljöer varje dag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28
Mail med rubrik administratör
E-post: caroline.sjoborg@stadsbelysning.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Administratör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stadsbelysning Sverige AB
(org.nr 559336-6676) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10014956