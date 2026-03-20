2026-03-20
HIREQ söker administratör på 50 procent
För kunds räkning söker vi dig som gillar när det är ordning och reda. Du är en administratör med mycket god systemvana och ett öga för detaljer. Du har koll på siffror och data, tycker om struktur och är effektiv och noggrann i ditt arbete.
Uppdraget är på 50 procent. Funkar det bra finns det fina möjligheter att tjänsten övergår i en anställning hos vår kund.
Om rollen
Du kommer arbeta med administration kopplad till ekonomi, system och uppföljning, där du säkerställer att allt hänger ihop och blir rätt. Det handlar om att registrera, följa upp, stämma av och se till att saker inte blir nästan rätt. Utan rätt.
Vi tror att du:
• Har jobbat med administration, möjligtvis även som ekonomiassistent
• Är trygg i olika system och lär dig snabbt nya
• Är noggrann och strukturerad. Är du fyrkantig är även det ok (så länge du inte blir otrevlig)
• Gillar när data stämmer och detaljer sitter där de ska
• Tar ansvar och får saker gjorda
Det här får du:
• Ett uppdrag på 50 procent
• Möjlighet att växa in i en anställning
• En vardag där din struktur märks och uppskattas
HIREQ är ett auktoriserat bemanningsföretag. Hos oss har alla konsulter månadslön.
Är du intresserad av tjänsten men önskar mer information? Välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivare Hireq AB
(org.nr 556878-4275), https://jobb.hireq.se
271 95 YSTAD
