Har du ett öga för detaljer och en förmåga att få komplex logistik att framstå som enkel? Just nu söker vi en administratör med fokus på projekt- och reseadministration för ett spännande konsultuppdrag. Här får du chansen att arbeta i en dynamisk, multikulturell miljö där din koordineringsförmåga blir direkt avgörande för projektens framgång. Som projekt- och reseadministratör är du navet i organisationens operativa arbete. Du stöttar specifika projektteam och ledare för att skapa högsta möjliga effektivitet och kvalitet.
Vi arbetar med löpande urval, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Ansvarsområden
Rese- & Logistikhantering: Ansvara för bokningar och arrangemang vid projektresor.
Kommunikation: Hantera kommersiell korrespondens mellan organisationen och dess kunder, både lokalt och globalt.
Samarbete: Verka som en nära partner till projektledare och samarbeta med andra administratörer globalt för att optimera arbetssätt.
Event & Möten: Koordinera konferenser och möten med både interna och externa intressenter.
Strategiskt förbättringsarbete: Delta i lokala och globala initiativ för att förbättra medarbetar- och kundupplevelsen.
Allmän kontorsservice: Vid behov stötta med kontorslogistik, datainmatning och back-up för reception/posthantering.Kvalifikationer
För att axla rollen som Administratör krävs att du är självgående och kan navigera i en snabbrörlig miljö med begränsad handledning. Du förväntas kunna analysera problem som uppstår och proaktivt förutse både utmaningar och möjligheter.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet: Bred erfarenhet av administration och service, gärna från en internationell eller teknisk organisation.
Språk: Mycket goda kunskaper i både svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Struktur: En dokumenterad förmåga att hantera flera parallella uppgifter med hög kvalitet.
Personliga egenskaper: Du är proaktiv, föredrar ett högt tempo och trivs med att ta egna initiativ i en multikulturell miljö.Om företaget
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
