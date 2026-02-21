Administratör
Administratör till ett litet byggkonsultföretag.
Om tjänsten.
Vi söker en administratör på 50% inledningsvis. Tjänsten är placerad dels på vårt kontor utanför Bromölla men även mycket arbete hemifrån. Du kommer ha en viktig roll i att säkerställa att den administrativa delen av våra byggprojekt fungerar effektivt och strukturerat.
Arbetsuppgifter.
Delta i möten både digitalt och fysiska.
Protokollskrivning samt tillhörande dokumentation.
Dokumentation av projektunderlag, kontaktlistor och övriga administrativa uppgifter inom verksamheten.
Kvalifikationer.
Gymnasieutbildning, gärna med administrativ inriktning.
Erfarenhet av administrativt arbete (meriterat inom byggbranschen).
Goda kunskaper i svenska och engelska både tal och skrift.
God datorvana och erfarenhet inom Microsoft Officepaketet.
B-körkort och tillgång till bil.
Personliga egenskaper.
Vi söker dig som är noggrann och ansvarstagande. Du trivs med att arbeta självständigt men har också en god samarbetsförmåga. Då du kommer arbeta det mesta hemifrån är det viktigt att du är disciplinerad och strukturerad i ditt arbete.
Anställningsform Inledningsvis 50% med 6 månaders provanställning.
Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan innehållande Cv och personligt brev.
Till michael@mihokonsult.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
E-post: michael@mihokonsult.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tjänst". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Miho Konsult AB
(org.nr 559313-5097) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9756137