Är du en person som brinner för kundservice, älskar struktur och vill arbeta med några av världens främsta varumärken? Som Administratör hos vår kund blir du ansiktet utåt för verksamhetens dagliga drift och serviceavdelning.
Tjänsten är på ett företag med en lång historia av expertis inom exklusiva ur och smycken, som värdesätter professionalism, kvalitet och ett personligt bemötande i allt de gör.
Ansvarsområden
Du har en varierad vardag där du rör dig mellan kundkontakt, logistik och administration:
Du hanterar all kommunikation via telefon och mejl gällande serviceärenden för serviceavdelningen. Du förmedlar kostnadsförslag, följer upp ärenden och bistår i kontakt med försäkringsbolag.
Du koordinerar det dagliga arbetet, följer upp leveranstider och ansvarar för varutransporter, post- och tullhantering samt sändningar till externa verkstäder i hela Europa.
Du granskar fakturor, hanterar reservdelsbeställningar, tar fram statistik och ansvarar för rapportering och fakturering.
Du ser till att våra lokaler är representativa och ansvarar för den operativa kontakten med våra städpartners.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du är en person som naturligt tar ansvar och agerar som en ambassadör för varumärket.
Vi ser att du gärna har arbetat med liknande arbetsuppgifter tidigare, har erfarenhet av administration, service och är ansvarsfull som person.
Vi söker dig som:
ser möjligheter där andra ser problem och möter alltid både kunder och kollegor med omtänksamhet.
trivs med administrativa rutiner och har ett öga för detaljer, vilket är kritiskt i vår bransch.
aldrig tummar på kvaliteten och arbetar aktivt för att förbättra våra processer.
bidrar till en positiv arbetskultur och förstår vikten av ett gott samarbete för att nå gemensamma målOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
