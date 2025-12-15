Administratör
2025-12-15
Alvesta kommun med ca 20 000 invånare - södra Sveriges mittpunkt - Integrerar lokalt boende med globala möjligheter. En position som bygger på högkvalitativ kommunal service, ett framgångsrikt näringsliv och en bra blandning av tätorter och landsbygd. Lägg därtill en stark infrastruktur med järnväg, flyg och ett välutvecklat vägnät så förstår du varför Alvesta kommun är rätt val.
• Stor nog för att idéer skall födas och utvecklas
• Liten nog för att alla skall bli sedda och uppskattade samt korta beslutsvägar
I Alvesta kommunkoncern är vi ca 2000 medarbetare inom flera olika yrkeskategorier som varje dag arbetar med att göra skillnad för våra invånare. Vår gemensamma värdegrund är "Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare och oss medarbetare. Vi utvecklas genom goda möten och öppen dialog. Detta uppnår vi genom vår värdegrund som bygger på "Delaktighet, Engagemang och Tillit". Vårt fokus är att skapa den bästa möjliga kommunala servicen för dem vi är till för; invånare, företagare och besökare. Alvesta kommun arbetar utifrån en styrmodell som bygger på tillitsbaserad ledning och styrning med fokus på Agenda 2030.
Vill du vara med på vår spännande resa med siktet inställt på hållbar samhällsutveckling?
Vi söker en engagerad administratör till Hemtjänsten i Alvesta kommun!
Som administratör inom hemtjänsten kommer du att vara en betydelsefull del av verksamheten. Du jobbar nära enhetschefer, verksamhetssamordnare och administrativa kollegor och rollen är central för att verksamheten ska fungera smidigt och du blir ett stöd för både enhetschefer, dina kollegor och omsorgspersonal.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
* Löneadministration
* Hantera fakturor och beställningar
* På uppdrag ta fram statistik och rapporter
* Bistå i att ge behörighet inom verksamhetens olika digitala lösningar
Hos oss får du ett meningsfullt arbete, där du blir en del av ett engagerat team som tillsammans formar framtidens hemtjänst i Alvesta kommun. Arbetsplatsen är förlagd i Hemtjänstenshus i Alvesta.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasial utbildning med ekonomisk alternativt administrativ inriktning eller motsvarande. Du har mycket goda datorkunskaper och vi förutsätter att du har erfarenhet av att arbeta i personal- och ekonomisystem samt schemaläggning. Meriterande är erfarenhet av arbete i Visma Window, Lifecare och TimeCare.
Det är att krav att du kan uttrycka dig väl i svenska språket i tal och skrift, då arbetet som administratör till stor innefattar både muntlig och skriftlig kommunikation.
Du är självständig och ansvarsfull i ditt arbete och som person är du uppmärksam och tillmötesgående med en vilja och förmåga att stödja andra samt samarbeta med kollegor. Du trivs med att skapa kontakter och underhålla relationer i ditt arbete, såväl internt som externt.
Du tar ansvar, strukturerar och organiserar självständigt ditt arbete och fullföljer dina arbetsuppgifter i tid. Du arbetar noggrant och är kvalitetsmedveten. Du har lätt för att förhålla dig till ändrade omständigheter vilket innebär att kunna vara flexibel, ta egna initiativ i arbetet och kunna fatta beslut inom ramen för ditt ansvarsområde.
Du trivs i en miljö där du får möjlighet att vara kreativ och hitta nya lösningar på de situationer som uppstår.
