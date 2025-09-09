Administratör
Om kundföretaget
Vi söker konsulter inom administration till kommande uppdrag i Ludvika.
Konsultia arbetar med många olika industriföretag med verksamhet runt om i Dalarna. Gemensamt för dem är behovet av drivna och noggranna medarbetare som snabbt kan bidra i administrativa funktioner och stötta upp där behovet är som störst.Publiceringsdatum2025-09-09Arbetsuppgifter
Som konsult kommer du att ha varierande uppdrag beroende på företagets behov. Uppdragen är ofta av operativ karaktär där du arbetar nära olika avdelningar och har en viktig roll i det dagliga flödet.Profil
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av administrativt arbete.
• Är strukturerad, noggrann och har god samarbetsförmåga.
• Har god datorvana, främst inom Officepaketet.
• Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift.
• Är flexibel och snabbt kan sätta dig in i nya rutiner och system.
• Har B-körkort.
Meriterande är om du har erfarenhet från tillverkande industri, eller om du tidigare har arbetat i affärssystemet SAP.
Övrig information
Tillgänglighet: Omgående
Arbetstid: Dagtid, heltid
Placeringsort: Uppdrag sker hos vårt kundföretag i Ludvika.
Anställningsform: Konsultanställning via oss med möjlighet till förlängning eller övergång till kund
Varmt välkommen med din ansökan, urval sker löpande.Om företaget
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
Konsultia är specialiserade på industribemanning och arbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi har kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Vi finns från Gällivare i norr till Helsingborg i söder och huvudkontoret är placerat i Umeå. Fler är på gång! Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se Ersättning
