Administratör

Snabbaboenden i Norden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm
2025-09-08


Vi söker en engagerad och noggrann administratör till vårt team!
Som administratör hos oss kommer du att ha en central roll i det dagliga arbetet och vara en viktig länk mellan olika funktioner inom organisationen, samt gentemot externa kontakter.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att inkludera:
Hantering av dokumentation, ärendehantering och registrering

Stöd till kollegor och ledning i administrativa frågor

Kontakt med externa samarbetspartners, myndigheter eller leverantörer

Övriga förekommande administrativa uppgifter

Vi söker dig som:
Har god arbetsförmåga och kan ta ansvar för dina arbetsuppgifter

Är strukturerad, lösningsorienterad och noggrann

Har mycket god samarbetsförmåga - både internt inom teamet och med externa parter

Har god kommunikativ förmåga i tal och skrift

Är van vid att arbeta i digitala system och har god IT-vana

Tidigare erfarenhet av administrativt arbete är meriterande.
Vi erbjuder:
En trivsam arbetsmiljö med hjälpsamma kollegor

Möjlighet till utveckling inom rollen

Ett varierat arbete där du får vara delaktig i både rutiner och förbättringar

Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
Endast mail
E-post: bokning@snabbaboende.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Snabbaboenden i Norden AB (org.nr 556870-8597)

Jobbnummer
9498508

