2025-09-08
Vi söker en engagerad och noggrann administratör till vårt team!
Som administratör hos oss kommer du att ha en central roll i det dagliga arbetet och vara en viktig länk mellan olika funktioner inom organisationen, samt gentemot externa kontakter.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att inkludera:
Hantering av dokumentation, ärendehantering och registrering
Stöd till kollegor och ledning i administrativa frågor
Kontakt med externa samarbetspartners, myndigheter eller leverantörer
Övriga förekommande administrativa uppgifter
Vi söker dig som:
Har god arbetsförmåga och kan ta ansvar för dina arbetsuppgifter
Är strukturerad, lösningsorienterad och noggrann
Har mycket god samarbetsförmåga - både internt inom teamet och med externa parter
Har god kommunikativ förmåga i tal och skrift
Är van vid att arbeta i digitala system och har god IT-vana
Tidigare erfarenhet av administrativt arbete är meriterande.
Vi erbjuder:
En trivsam arbetsmiljö med hjälpsamma kollegor
Möjlighet till utveckling inom rollen
Ett varierat arbete där du får vara delaktig i både rutiner och förbättringar
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
Endast mail
E-post: bokning@snabbaboende.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Snabbaboenden i Norden AB
