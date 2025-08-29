Administratör
2025-08-29
Cancerforskningsfonden i Norrland - Cancerakademi Norr
söker Administratör
Vill du vara med i kampen mot cancer?
Cancerforskningsfonden Norrland grundades 1963 som Stiftelsen Jubileumsklinikens i Umeå Forskningsfond. Några år senare anslöt sig Lions-klubbarna i norra Sverige. Tillsammans har vi sedan dess bidragit till en stark och framgångsrik cancerforskning i världsklass med banbrytande insatser för cancerbehandling och prevention i norra Sverige. Cancerakademin är en separat stiftelse inom organisationen med uppgift att organisera olika utbildningsaktiviteter samt arrangera vetenskapliga möten i såväl regionen, nationellt och internationellt.
Vi söker nu en engagerad, ansvarfull och initiativrik kollega som vill vara med och utveckla vår verksamhet vidare! Du blir en del av ett litet men dedikerat team med stora ambitioner, där du får möjlighet att påverka och bidra till något meningsfullt - varje dag.
Vad erbjuder vi?
En stimulerande arbetsmiljö lokaliserad vid Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
Ett varierat och självständigt arbete med stort eget ansvar.
Arbete i nära samverkan med akademi, vård, näringsliv samt ideella organisationer.
Goda anställningsvillkor och en arbetsplats där din insats verkligen gör skillnad.
Om rollen: Du kommer att tillsammans med övriga anställda ha en nyckelroll i att driva och utveckla våra externa aktiviteter - från insamling, utbildningsaktiviteter inkluderande kursadministration till PR och kommunikation. Du ansvarar även för ekonomisk redovisning och är en viktig länk mellan våra stiftelser och externa samarbetspartners som Lions-klubbar, bidragsgivare och näringsliv.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
Administration av gåvor, testamenten, minnesblad samt kontakter med närstående och externa samarbetspartners. Hantering och sammanställning av ansökningar om forskningsmedel.
Planering och samordning av kurser och utbildningsdagar samt skapande av budget och ekonomiska rapporter gällande kursverksamheten.
Hantera fakturor, betalningar och avstämningar.
Framtagande av informationsmaterial, hantering kring externa PR-insatser och uppdatering av hemsidor.
Vi söker dig som har:
Relevant utbildning och mer än 5 års erfarenhet inom administration, ekonomi eller marknadsföring.
God datorvana och trygghet i Officepaketet och webbaserade system.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift - både på svenska och engelska.
Meriterande:
Erfarenhet från akademi, sjukvård och arbete inom cancerområdet.
Personliga egenskaper vi värdesätter: Du är flexibel, kommunikativ med förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer. Du trivs med att ta egna initiativ och arbeta självständigt, vara flexibel - men också arbeta i nära samarbete med andra. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och god samarbetsförmåga.
Anställningsform: Tillsvidareanställning. 100%. Tillträde enligt överenskommelse med provanställning i 6 månader.
Vill du vara med och bidra till en framtid utan cancer? Då ser vi fram emot din ansökan!
Information om tjänsten lämnas av:
Professor Roger Henriksson (ordförande för Cancerforskningsfonden i Norrland och Cancerakademi Norr) - roger.henriksson@umu.se
Ansökan insändes till Monica Sandström, tf kanslichef monica.sandstrom@umu.se
Sista ansökningsdag 2025 10 01. Tjänsten tillsätts löpande, dock senast 2025 11 01. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: monica.sandstrom@umu.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cancerforskningsfonden i Norrland
Klintvägen 2 (visa karta
)
901 85 UMEÅ Kontakt
Monica Sandström monica.sandstrom@umu.se 0706406307 Jobbnummer
9482680