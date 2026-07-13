Administratör - vikariat
Växjö kommun, Arbete och välfärd / Administratörsjobb / Växjö Visa alla administratörsjobb i Växjö
2026-07-13
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Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Vill du bidra till rättssäkerhet, kvalitet och god service i socialtjänstens arbete? Nu söker vi en noggrann och strukturerad administratör för ett föräldravikariat till enheten för verksamhetsstöd inom Arbete och välfärd. Tjänsten är ett vikariat som löper från november 2026 till preliminärt augusti 2027.
Som administratör hos oss arbetar du med dokument- och verksamhetsstöd och du spelar en viktig roll i att säkerställa att socialtjänstens information hanteras korrekt enligt gällande lagstiftning. Du blir en del av ett kompetent team som arbetar tillsammans för att ge stöd till förvaltningens verksamheter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Administrera nyansökan av ekonomiskt bistånd
• Fakturahantering
• Administrativa uppgifter kopplade till verksamheten, såsom registreringar av inkomna handlingar
• Enklare faderskapsärenden
• Post- och faxhantering
Arbetet innebär både samarbete och självständigt ansvar. Du förväntas ta egna initiativ, hantera flera arbetsuppgifter parallellt och anpassa dig efter verksamheternas behov. Rollen innebär kontakt med klienter/föräldrar i arbetet med nyansökningar och faderskap.
Arbetet styrs av lagar och regelverk såsom Socialtjänstlagen (SoL), Offentlighets- och sekretesslagen (OSL), Arkivlagen och samt kommunens interna styrdokument.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Utbildning inom administration.
• Minst 2 års erfarenhet av administrativ handläggning.
• God datorvana och erfarenhet av digitala system, exempelvis Officepaketet.
Det är meriterande om du har:
• Utbildning inom socialrätt.
• Erfarenhet av socialtjänstens arbete eller myndighetsutövning.
• Erfarenhet av att arbeta i systemet Lifecare.
Erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du arbetar strukturerat och noggrant och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du är självgående och prestigelös, samtidigt som du har lätt för att anpassa dig och prioritera mellan olika uppgifter när behoven skiftar. Rollen kräver också att du har ett serviceinriktat förhållningssätt och trivs med att samarbeta med både interna och externa kontakter. Eftersom dokumentation och kommunikation är centrala delar av arbetet behöver du ha mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Intervjuer kommer att hållas den 17 och 18 augusti.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Enligt överenskommelse., upphör: 2027-08-31 .
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AoV 43/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662)
Box 1222 (visa karta
)
351 12 VÄXJÖ Arbetsplats
Växjö kommun, Arbete och välfärd Kontakt
Fackliga företrädare nås via Växjö kommuns kontaktcenter +4647041000 Jobbnummer
10001733