Administratör - Heltid
Vi söker nu en strukturerad och serviceinriktad administratör på heltid i Norrköping åt en av våra kunder. Tjänsten passar dig som trivs i en administrativ roll och vill arbeta i en varierad tjänst med många kontaktytor.Publiceringsdatum2026-03-16Om tjänsten
Som administratör har du en central roll i verksamheten och ansvarar för att administrativa processer fungerar smidigt och effektivt. Du arbetar nära kollegor och bidrar till att stödja organisationens dagliga arbete.Dina arbetsuppgifter
Hantering av inkommande ärenden via telefon och e-post
Administrativt stöd till chefer och medarbetare
Registrering, dokumentation och arkivering
Bokning av möten och hantering av kalendrar
Uppdatering av interna system och register
Framtagning av enklare rapporter och sammanställningarKvalifikationer
Erfarenhet av administrativt arbete är meriterande
God datorvana och kunskaper i Office-paketet
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Strukturerad och noggrann
God samarbetsförmåga och servicekänsla
Meriterande
Erfarenhet av affärs- eller ärendehanteringssystem
Tidigare arbete i kontorsmiljö
Kunskaper i engelska
Om dig
Du är organiserad, ansvarstagande och har ett professionellt bemötande. Du trivs med att arbeta i en roll där du hanterar flera uppgifter samtidigt och där noggrannhet är viktigt.
Om anställningen
Omfattning: Heltid
Placering: Norrköping
Start: Enligt överenskommelse
Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099)
602 21 NORRKÖPING
