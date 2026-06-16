Administratör - Heltid
Hirely AB / Administratörsjobb / Linköping Visa alla administratörsjobb i Linköping
2026-06-16
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-16Om tjänsten
Vi söker nu, på uppdrag av en av våra kunder, en administratör för heltidsarbete i Linköping. Det här är en roll för dig som trivs med att skapa struktur, har ett öga för detaljer och vill vara en viktig del av verksamhetens dagliga arbete.
Du kommer att arbeta i en varierad och koordinerande roll där administration, planering och service står i fokus. Rollen passar dig som är organiserad, initiativtagande och tycker om att ha många kontaktytor.Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kan variera, men innefattar bland annat:
Hantering av administrativa ärenden och dokumentation
Registrering och uppdatering av information i företagets system
Hantering av inkommande e-post och telefonsamtal
Bokning och koordinering av möten, resor och aktiviteter
Kontakt med kunder, leverantörer och interna avdelningar
Arkivering och dokumenthantering
Administrativt stöd till chefer och övriga medarbetareKvalifikationer
Vi söker dig som:
Är noggrann, strukturerad och ansvarstagande
Har god datorvana och lätt för att lära dig nya system
Har god administrativ och organisatorisk förmåga
Är serviceinriktad och kommunikativ
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Har förmåga att prioritera och hantera flera arbetsuppgifter samtidigt
Tidigare erfarenhet är inte ett krav – vi lägger stor vikt vid din personlighet, ditt engagemang och din vilja att utvecklas.
Meriterande
Erfarenhet av administrativt arbete
Vana av Microsoft Office-paketet eller liknande system
Erfarenhet av kundservice eller koordinering
Eftergymnasial utbildning inom administration, ekonomi eller liknande område
Om anställningen
Heltid
Placering i Linköping
Arbetstider enligt överenskommelse
Start enligt överenskommelse
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Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se
582 25 LINKÖPING Arbetsplats
Talentry Jobbnummer
9964998