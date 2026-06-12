Administratör - Heltid
Hirely AB / Administratörsjobb / Borås Visa alla administratörsjobb i Borås
2026-06-12
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-12Om tjänsten
Vi söker nu, på uppdrag av en av våra kunder, en administratör för heltidsarbete i Borås. Det här är en roll för dig som trivs med att arbeta strukturerat, har god organisationsförmåga och tycker om att vara en viktig stödfunktion i verksamheten.
Du kommer att arbeta i en varierad roll där administration, koordinering och service är centrala delar av vardagen. Rollen passar dig som är noggrann, lösningsorienterad och trivs med att ha många kontaktytor.Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kan variera, men innefattar till exempel:
Hantering av administrativa ärenden och dokumentation
Registrering och uppdatering av information i interna system
Bokning och koordinering av möten och aktiviteter
Kontakt med kunder, leverantörer och samarbetspartners
Hantering av inkommande e-post och telefonsamtal
Arkivering och dokumenthantering
Administrativt stöd till chefer och kollegorKvalifikationer
Vi söker dig som:
Är noggrann, strukturerad och ansvarstagande
Har god datorvana och lätt för att lära dig nya system
Har god administrativ och organisatorisk förmåga
Är serviceinriktad och kommunikativ
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Tidigare erfarenhet är inte ett krav – vi lägger stor vikt vid din inställning, initiativförmåga och vilja att utvecklas.
Meriterande
Erfarenhet av administrativt arbete
Vana av Office-paketet eller liknande system
Erfarenhet av kundservice eller koordinering
Eftergymnasial utbildning inom administration, ekonomi eller liknande område
Om anställningen
Heltid
Placering i Borås
Arbetstider enligt överenskommelse
Start enligt överenskommelse
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Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se
503 30 BORÅS Arbetsplats
Talentry Jobbnummer
9960605