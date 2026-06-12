Administratör - Heltid

Hirely AB / Administratörsjobb / Borås
2026-06-12


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Publiceringsdatum
2026-06-12

Om tjänsten
Vi söker nu, på uppdrag av en av våra kunder, en administratör för heltidsarbete i Borås. Det här är en roll för dig som trivs med att arbeta strukturerat, har god organisationsförmåga och tycker om att vara en viktig stödfunktion i verksamheten.

Du kommer att arbeta i en varierad roll där administration, koordinering och service är centrala delar av vardagen. Rollen passar dig som är noggrann, lösningsorienterad och trivs med att ha många kontaktytor.

Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kan variera, men innefattar till exempel:

Hantering av administrativa ärenden och dokumentation
Registrering och uppdatering av information i interna system
Bokning och koordinering av möten och aktiviteter
Kontakt med kunder, leverantörer och samarbetspartners
Hantering av inkommande e-post och telefonsamtal
Arkivering och dokumenthantering
Administrativt stöd till chefer och kollegor

Kvalifikationer
Vi söker dig som:

Är noggrann, strukturerad och ansvarstagande
Har god datorvana och lätt för att lära dig nya system
Har god administrativ och organisatorisk förmåga
Är serviceinriktad och kommunikativ
Trivs med att arbeta både självständigt och i team

Tidigare erfarenhet är inte ett krav – vi lägger stor vikt vid din inställning, initiativförmåga och vilja att utvecklas.

Meriterande

Erfarenhet av administrativt arbete
Vana av Office-paketet eller liknande system
Erfarenhet av kundservice eller koordinering
Eftergymnasial utbildning inom administration, ekonomi eller liknande område

Om anställningen

Heltid
Placering i Borås
Arbetstider enligt överenskommelse
Start enligt överenskommelse

Låter det som något för dig? Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se
503 30  BORÅS

Arbetsplats
Talentry

Jobbnummer
9960605

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