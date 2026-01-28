Administrativt stöd / kontorsassistent

Amo Taxi / Administratörsjobb / Malmö
2026-01-28


Vill du vara med i ett nystartat företag där du får möjlighet att påverka och bidra från början? Trivs du med administrativa uppgifter och serviceinriktat arbete? Då kan det här vara rollen för dig!
Amo Taxi är ett nystartat taxibolag i Malmö. Vi söker nu en administrativ assistent som vill vara med och stötta verksamheten i det dagliga arbetet.
Om rollen
Det här är en tjänst på deltid. Som administrativ assistent hos Amo Taxi kommer du bland annat att arbeta med:
Hantering av bokningar, fakturor och kvitton
Registrering och uppdatering av kund- och företagsuppgifter
Administrativt stöd kring scheman och interna rutiner
Hantering av inkommande e-post och telefonsamtal
Övriga enklare administrativa uppgifter som stödjer verksamheten

Tidigare erfarenhet är inget krav. Vi erbjuder en kort introduktion och lär upp dig i dina arbetsuppgifter i början, så det viktigaste är att du är engagerad, noggrann och villig att lära dig.
Vem du är
Vi söker dig som är:
Noggrann, strukturerad och ansvarstagande
Serviceinriktad och positiv
God datorvana (Microsoft Office eller liknande)
Bekväm med enklare administrativa system

Publiceringsdatum
2026-01-28

Så ansöker du
Låter detta intressant? Skicka CV och en kort presentation.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
E-post: sidraofficial5@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Administrativ assistent".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Amo Taxi

Jobbnummer
9710451

