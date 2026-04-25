Administrativ Supplier Quality Support - Junior
Vi söker nu en junior konsult till ett långsiktigt uppdrag hos vår kund inom försvarsindustrin, där kommer du att arbeta med administrativt stöd och support kopplat till leverantörskvalitet.
Rollen är en viktig del i att stötta Supplier Quality Managers i deras dagliga arbete med leverantörer och kvalitetsprocesser.
Om uppdraget
I rollen som SQM-support kommer du att arbeta med administration av dokumentation samt ge löpande stöd till Supplier Quality Managers. Arbetet innebär att säkerställa att dokument är korrekt hanterade, uppdaterade och tillgängliga, samt att fungera som ett stöd i olika administrativa och koordinerande uppgifter kopplade till leverantörskvalitet.
Du kommer att arbeta nära SQM:er som ansvarar för kvalitetsarbete gentemot leverantörer, vilket ger dig god inblick i kvalitetsprocesser och leverantörsstyrning inom industrin.
1 års erfarenhet av administrativt arbete eller liknande roll
Erfarenhet av dokumenthantering och administrativ support
God förmåga att strukturera och organisera information
God kommunikativ förmåga och servicekänsla
Flytande svenska och goda kunskaper i engelska
Meriterande
Utbildning inom kvalitet eller närliggande område
Erfarenhet av arbete inom kvalitet eller industriell verksamhet
Övrig information
Placeringsort: Linköping
Arbetsmodell: Främst på plats, med möjlighet till viss hybridarbete
Säkerhetsprövning krävs innan uppdragsstart Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-25
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Administrativ SQM-support". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830)
582 54 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9876026